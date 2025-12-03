Увесь час помиляються: як правильно назвати "вешенку" українською

Етимологія походження назв цього смачного гриба в Україні та Росії абсолютна різна

Ті, хто любить споживати гриби, але переживає за їхню безпечність, купує їх у магазині. Утім, далеко не всі українці знають, що саме повинно бути написано на бірці продукту.

Ті, хто довго послуговувався російською мовою, звикли називати гриб "вешенка". Видання OBOZ.UA пише, як все ж таки правильно називати цей гриб українською.

Варто зазначити, що і українська, і російська назви цього гриба мають родини плевротових мають різне, але цілком логічне походження. У Росії гриб Pleurotus ostreatus називають "вешенка", оскільки той у буквальному сенсі висить на корі дерева.

Українська назва цього популярного гриба — глива та має схоже походження зі словом "глина". Прикметник "гливий", який походить ще від слов’ян, позначав сіро-жовтий, брудний колір.

До речі, ось ще декілька правильних назв українською мовою різних видів грибів:

Гриби

печериці, шампіньйони – шампиньоны;

опеньки, підпеньки – опята;

маслюки – маслята;

зморшки – сморчки;

підосичник, козарик, красноголовець – подосиновик.

Нагадаємо, "Телеграф" розповідав про те, як правильно вітатись українською мовою. Мовознавець пояснила просте правило.

Раніше "Телеграф" розповідав, як сказати українською "прихоть". Для цього слова існує чимало цікавих синонімів.