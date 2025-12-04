Осенне-зимняя проблема решена: как быстро избавиться от конденсата на окнах

Запотевшие окна осенью и зимой – распространенная проблема, с которой сталкиваются почти все хозяйки.

Каждое утро подоконник становится мокрым, а на стекле собираются капли воды, что создает дискомфорт и вредит деревянным или пластиковым поверхностям. Многие пытаются бороться с этим с помощью салфеток или кондиционеров, тратя время и деньги. Но на самом деле существует очень простой способ, который помогает навсегда избавиться от конденсата без дополнительных затрат. Об этом рассказывает "Телеграф".

Основная причина запотевания – блокировка теплового потока от батареи к стеклу. Декоративные экраны на радиаторах и длинные плотные шторы препятствуют циркуляции теплого воздуха, поэтому на поверхности окна оседает влага.

Чтобы решить проблему: достаточно убрать экран из батареи и поднять шторы выше подоконника. Это позволит теплому воздуху свободно двигаться вдоль стекла, создавая "воздушную завесу", которая предотвращает образование конденсата. Уже на следующее утро ваши окна останутся сухими, а на стекле не появятся капли воды.

Конденсат – это вода, выпадающая из воздуха на холодных поверхностях, и если ее не контролировать, она может повредить оконные конструкции. Простой лайфхак с поднятием штор и уборкой экранов поможет вам забыть о проблеме раз и навсегда. Попробуйте уже сегодня, и ваши окна останутся сухими даже в самые холодные дни.