Осінньо-зимова проблема вирішена: як швидко позбутися конденсату на вікнах

Запотілі вікна восени та взимку – поширена проблема, з якою стикаються майже всі господині.

Щоранку підвіконня стає мокрим, а на склі збираються краплі води, що створює дискомфорт та шкодить дерев’яним або пластиковим поверхням. Багато хто намагається боротися з цим за допомогою серветок або кондиціонерів, витрачаючи час і гроші. Але насправді існує дуже простий спосіб, який допомагає назавжди позбутися конденсату без додаткових витрат. Про це розповідає "Телеграф".

Основна причина запотівання – блокування теплового потоку від батареї до скла. Декоративні екрани на радіаторах та довгі щільні штори перешкоджають циркуляції теплого повітря, через що на поверхні вікна осідає волога.

Щоб вирішити проблему: достатньо прибрати екран із батареї та підняти штори вище за підвіконня. Це дозволить теплому повітрю вільно рухатися вздовж скла, створюючи "повітряну завісу", яка запобігає утворенню конденсату. Уже наступного ранку ваші вікна залишаться сухими, а на склі не з’являться краплі води.

Конденсат – це вода, що випадає з повітря на холодних поверхнях, і якщо його не контролювати, він може пошкодити віконні конструкції. Простий лайфхак з підняттям штор і прибиранням екранів допоможе вам забути про проблему раз і назавжди. Спробуйте вже сьогодні, і ваші вікна залишаться сухими навіть у найхолодніші дні.