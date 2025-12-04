Не за все деньги мира. Где продают искусственные елки за копейки в Харькове

На стоимость влияет не только высота и дизайн

В Харькове на одном из местных рынков можно приобрести искусственную елку по более-менее доступной цене. Ведь большое дерево высотой 1,8 м стоит от 3 тысяч грн.

Об этом рассказал один из местных, опубликовав видео с рынка. Отмечается, что цены мужчина спрашивал на рынке Барабашова.

На видео показано несколько елок, разной высоты и дизайна. Но большинство из них стоят от 1500 грн. Самые дорогие елки — литые, то есть те, у которых хвоинки и веточки как резиновые, и заснеженные. К примеру, елка со снегом высотой 1,8 м стоит 3400 грн. Такая же только без снега — 2 900 грн.

Сколько стоит елка в Харькове

По словам мужчины, это одни из самых доступных цен на новогодние елки в Харькове. Ведь в торговых центрах есть елки по 8000 и 15000 грн. Правда, здесь следует понимать, что разница может быть обусловлена качеством елки, изготовителем и т.д.

Сколько стоят елки в магазине

В магазинах "Эпицентр" цена елки стартует от 1500 до 200 тысяч. Средний чек дерева 1,8 м от 7 000 грн. На стоимость влияет высота елки, чем выше, тем дороже, тип веток – литые или нет, подставка – пластмассовая или металлическая. Заснежнные деревья и с дополнительным декором стоят дороже.

Сколько стоит елка в Эпицентре

Напомним, что в Киеве также уже начали продавать елки. Ярмарка живых новогодних деревьев уже началась в нескольких районах.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько стоят живые елки в Днепре и где их уже продают.