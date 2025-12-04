Не за всі гроші світу. Де продають штучні ялинки за копійки в Харкові

На вартість впливає не тільки висота та дизайн

У Харкові на одному з місцевих ринків можна придбати штучну ялинку за більш-менш доступну ціну. Адже велике дерево висотою 1.8 м коштує від 3 тисяч грн.

Про це розповів один з місцевих, опублікувавши відео з ринку. Зазначається, що ціни чоловік питав на ринку Барабашова.

На відео показано кілька ялинок, різної висоти та дизайну. Але більшість з них коштують від 1 500 грн. Найдорожчі ялинки — литі, тобто ті, в яких хвоїнки та гілочки ніби гумові, та засніжені. До прикладу, ялинка зі снігом висотою 1,8 м коштує 3400 грн. Така сама тільки без снігу — 2 900 грн.

Скільки коштує ялинка в Харкові

За словами чоловіка, це одні з найдоступніших цін на новорічні ялинки у Харкові. Адже у торгівельних центрах є ялинки по 8 000 та 15 000 грн. Що правда, тут слід розуміти, що різниця може бути обумовлена якістю ялинки, виробником тощо.

Скільки коштують ялинки в магазині

У магазинах "Епіцентр" ціна ялинки стартує від 1 500 до 200 тисяч. Середній чек дерева 1,8 м від 7 000 грн. На вартість впливає висота ялинки, чим вища, тим дорожча, тип гілок — литі чи ні, підставка — пластмасова або металева. Засніжені дерева та з додатковим декором коштують дорожче.

Скільки коштує ялинка в Епіцентрі

Нагадаємо, що в Києві також вже почали продавати ялинки. Ярмарок живих новорічних дерев вже розпочався в кількох районах.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки коштують живі ялинки у Дніпрі і де їх вже продають.