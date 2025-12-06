Украинские поезда не могут сразу ехать в страны Европы: в чем действительно проблема

Переход Украины на евроколею значительно улучшит логистику с ЕС

Стандарты для железнодорожных путей в Украине и ЕС отличаются. Этот фактор влияет как на грузовые, так и пассажирские перевозки.

Что нужно знать:

Ширина украинских путей позволяет более эффективно транспортировать грузы

Более широкие пути дают больше пространства для пассажиров и багажа

Переход на европейские стандарты в ширине колеи позволит Украине эффективнее развивать торговые отношения с ЕС

"Телеграф" рассказывает, в чем заключается разница в колеях в Украине и Европе. А также, какие преимущества есть у каждого из этих двух подходов к железнодорожным перевозкам.

Чем отличаются пути в Европе и в Украине

Как и в других постсоветских странах, на железных дорогах Украины ширина между рельсами составляет 1520 мм. А в Европе она существенно меньше – 1435 мм.

Украинские пути шире европейских

Европейская колея, которая также называется "Стефенсоновская колея" неофициально считается мировым стандартом для железнодорожного транспорта. По всей планете ее используют около 60% всех железных дорог мира.

Разница между украинскими и европейскими путями для поездов

Европейская колея в Украине

Хотя, о переходе Украины на европейскую колеи говорится уже давно, лишь в 2025 году была запущена евроколея Чоп – Ужгород. Теперь пассажирские поезда могут из Ужгорода напрямую отправляться в Вену, Братиславу, Будапешт и ряд других европейских городов.

Какие преимущества дает ширина украинской колеи

Для Украины переход на евроколею существенно упростит логистику, сэкономит время в пути и будет способствовать развитию туризма. Пассажирам не нужно будет делать пересадки.

Но, в то же время, одно из преимуществ широких украинских путей — более эффективная транспортировка грузов. Так, в ЕС грузовые поезда весят не более 2 тысяч тонн, а в Украине грузоподъемность 5-6 тысяч тонн.

Украинские железнодорожные пути

Еще одним важным фактором является то, что более широкие пути дают больше места для пассажиров. Путешествовать комфортнее в украинских вагонах шириной 3,20 и 3,50 м, чем в узких европейских, ширина которых — 2,80 м.

