Не все украинцы знают. Как смешно в древности называли диван

Это диалектное слово до сих пор можно услышать

В украинском языке есть немало забавных и интересных слов, значение которых некоторые украинцы не знают. К примеру, слово бамбетель.

"Телеграф" расскажет, что оно означает, а также когда его можно использовать. Заметим, что, по мнению языковедов, у бамбетеля иностранное происхождение.

Бамбетель — диалектное название деревянной мебели, похожей на скамейку и диван. Обычно днем на таком диване сидели, а ночью использовали как кровать. Часто его застилали матрасом-сенником. Фактически этот предмет интерьера совмещал и функцию стула, и кровати. А иногда даже имел внутри место, где хранили разные вещи или сено.

Бамбетель

На западе Украины услышать эти слова можно до сих пор. Правда, самого бамбетеля практически уже не встретить. Но этот элемент мебели считается частью украинского культурного наследия и ценится за свою подлинность, резьбу и ручную работу.

По мнению языковедов, само слово бамбетель имеет немецкое происхождение, ведь довольно сильно похоже на "Bankbett". В переводе на украинский — это лавка-кровать. То есть слово практически характеризует основную функцию предмета интерьера.

Примеры использования:

З однією зустрілися на вечірці, познайомилися, сп'яніли двоє, велике товариство, всі співають, дим коромислом, ми впали з нею, уже не пам'ятаю імені, нізащо не впізнав би її на вулиці, на якийсь старожитній бамбетель. (С. Процюк).

Тоді все було влаштоване так, що вони їли в кухні. В кухні спала теж тітка на бамбетлю (З. Тарнавський).

