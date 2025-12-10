Категорически не делайте это 10 декабря, если не хотите остаться без денег и удачи
Не игнорируйте 10 декабря важных запретов и традиций
В среду, 10 декабря православные и греко-католики, согласно новому церковному календарю, чтят память святителя Иоасафа, епископа Белгородского. По старому стилю этот праздник припадал на 23 декабря.
"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!
Святитель Иоасаф, епископ Белгородский, — православный и греко-католический святой, известный строгой жизнью, духовной мудростью и заботой о верующих. После смерти святого его тело сохранялось нетленным, а у мощей происходило множество чудесных исцелений.
Что можно делать 10 декабря:
- В этот день верующие обращаются с молитвами к святителю Иоасафу, прося о защите и поддержке;
- Сегодня стоит сохранять спокойствие, проявлять терпение и доброжелательность в общении с окружающими;
- Можно заниматься домашними делами, наводить порядок и уделять время близким;
- В этот день важно помогать нуждающимся, совершать добрые поступки.
Что нельзя делать 10 декабря:
- Сегодня не следует ссориться, ругаться и проявлять агрессию, чтобы не отпугнуть удачу и счастье;
- Нельзя занимать деньги и давать в долг, чтобы не потерять финансовую стабильность;
- В этот день не стоит пренебрегать молитвой и добрыми делами, иначе можно привлечь беды и трудности;
- Не рекомендуется лениться и тратить время впустую, чтобы не упустить возможности для успеха и процветания.
