Категорично не робіть це 10 грудня, якщо не хочете залишитися без грошей та удачі

Катерина Любимова
Заборони на 10 грудня
Не ігноруйте 10 грудня важливих заборон та традицій

У середу, 10 грудня православні та греко-католики, згідно з новим церковним календарем, вшановують пам’ять святителя Іоасафа, єпископа Бєлгородського. За старим стилем це свято припадало на 23 грудня.

"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!

Святитель Іоасаф, єпископ Бєлгородський — православний і греко-католицький святий, відомий суворим життям, духовною мудрістю та турботою про вірян. Після смерті святого його тіло зберігалося нетлінним, а біля мощей відбувалося безліч чудесних зцілень.

Що можна робити 10 грудня:

  • Цього дня віряни звертаються з молитвами до святителя Іоасафа, просячи про захист та підтримку;
  • Сьогодні варто зберігати спокій, виявляти терпіння та доброзичливість у спілкуванні з оточуючими;
  • Можна займатися домашніми справами, наводити лад та приділяти час близьким;
  • У цей день важливо допомагати нужденним, робити добрі вчинки.
Що можна і не можна робити 10 грудня
Що можна і не можна робити 10 грудня

Що не можна робити 10 грудня:

  • Сьогодні не слід сваритися, лаятись і виявляти агресію, щоб не відлякати удачу та щастя;
  • Не можна позичати гроші й брати у борг, щоб не втратити фінансову стабільність;
  • Цього дня не варто нехтувати молитвою та добрими справами, інакше можна залучити біди та труднощі;
  • Не рекомендується лінуватися, щоб не втратити можливості для успіху та процвітання.

