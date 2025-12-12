На Харьковщину надвигается погодный "армагеддон": когда именно синоптики предупреждают об опасности

Будет скользко и ветрено

Погода в Харьковской области в выходные может создать серьезные трудности для водителей и пешеходов. Синоптики прогнозируют сильный ветер и гололедицу.

Что нужно знать:

В Харьковской области объявлен желтый уровень погодной опасности

Порывы ветра будут достигать 20 м/с

Водителей предупреждают об гололедице на дорогах

Из-за скользких дорог и порывов ветра жителей призывают быть максимально осторожными. Об этом предупреждает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

В Харькове и Харьковской области в субботу 13 декабря прогнозируют опасные погодные условия. Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра и гололедице, которые образуются в ночное время.

По данным Харьковского регионального центра по гидрометеорологии, на протяжении всех суток по городу и области возможны порывы ветра скоростью 15–20 м/с.

Порывы ветра в Харькове будут достигать 19 м/с по данным Ventusky

В течение суток 13 декабря по городу и области ожидаются порывы ветра, 15–20 м/с, ночью гололедица. На дорогах гололедица. I уровень опасности, желтый, отметили синоптики.

Предупреждение синоптиков

Ранее синоптики сообщали, что морозы в Харькове будут непродолжительными. Самой холодной прогнозируют ночь на 16 декабря, после чего температура постепенно начнет расти. По прогнозам, после середины месяца в регионе возможно потепление, а дневные температуры будут достигать +1…+7 градусов.

