"Их нельзя пересекать". Назначение полосок на полотенцах вызвало шутки украинцев

Упоминали в комментариях даже математику

У украинцев дома есть немало бытовых вещей, вызывающих вопросы. В частности, зачем на большинстве полотенец есть полоски или узоры по краям.

Похожий вопрос в Threads задала украинка. В комментариях собралось немало забавных вариантов.

"А в чем прикол этой штуки, кто может объяснить?" — говорится в сообщении.

Сообщение о полосках на полотенцах

На фото изображено обычное банное полотенце с двумя полосками по краям. Украинцы в комментариях предполагали, что основная цель этих полосок, чтобы после стирки полотенце сжималось и оно не выглядело нормально. Но были и довольно смешные варианты:

Их нельзя пересекать, когда вытираетесь. Это двойная сплошная.

Оно беременно, поздравляем! Через 9 месяцев будут салфетки.

Означает, что полотенце это сказуемое.

Чтобы после стирки, они сморщились, и портили вид еще нового полотенца.

Микробы не могут пересечь эти две линии. И бегают между двумя полосками столько времени, пока не погибнут.

Это его личные границы, не нарушайте их, когда будете вытираться.

Это математика, 6 класс Параллельные линии.

Зачем на полотенцах полоски

Однако на самом деле эти полоски не просто дизайнерское решение. В большинстве своем банные полотенца имеют эту деталь, которая называется бордюр, с функциональной точки зрения. Ведь считается, что она замедляет износ ткани, а также улучшает способность полотенца поглощать влагу и придает ему эстетический вид.

