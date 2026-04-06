Укр

"Их нельзя пересекать". Назначение полосок на полотенцах вызвало шутки украинцев

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Зачем на полотенцах по краям полоски Новость обновлена 06 апреля 2026, 12:17
Зачем на полотенцах по краям полоски. Фото Коллаж, "Телеграф"

Упоминали в комментариях даже математику

У украинцев дома есть немало бытовых вещей, вызывающих вопросы. В частности, зачем на большинстве полотенец есть полоски или узоры по краям.

Похожий вопрос в Threads задала украинка. В комментариях собралось немало забавных вариантов.

"А в чем прикол этой штуки, кто может объяснить?" — говорится в сообщении.

Сообщение о полосках на полотенцах
Сообщение о полосках на полотенцах

На фото изображено обычное банное полотенце с двумя полосками по краям. Украинцы в комментариях предполагали, что основная цель этих полосок, чтобы после стирки полотенце сжималось и оно не выглядело нормально. Но были и довольно смешные варианты:

  • Их нельзя пересекать, когда вытираетесь. Это двойная сплошная.
  • Оно беременно, поздравляем! Через 9 месяцев будут салфетки.
  • Означает, что полотенце это сказуемое.
  • Чтобы после стирки, они сморщились, и портили вид еще нового полотенца.
  • Микробы не могут пересечь эти две линии. И бегают между двумя полосками столько времени, пока не погибнут.
  • Это его личные границы, не нарушайте их, когда будете вытираться.
  • Это математика, 6 класс Параллельные линии.

Зачем на полотенцах полоски

Однако на самом деле эти полоски не просто дизайнерское решение. В большинстве своем банные полотенца имеют эту деталь, которая называется бордюр, с функциональной точки зрения. Ведь считается, что она замедляет износ ткани, а также улучшает способность полотенца поглощать влагу и придает ему эстетический вид.

Теги:
#Полотенце #Полоски