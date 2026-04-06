"Їх не можна перетинати". Призначення смужок на рушниках викликало жарти українців

Згадували у коментарях навіть математику

В українців вдома є чимало побутових речей, які викликають запитання. Зокрема, навіщо на більшості рушників є смужки чи візерунки по краях.

Схоже питання в Threads поставила українка. В коментарях назбиралось чимало кумедних варіантів.

"А в чому прикол цієї штуки, хтось може пояснити?" — йдеться у повідомленні.

Допис про смужки на рушниках

На фото зображений звичайний банний рушник з двома смужками по краях. Українці в коментарях припускали, що основна мета цих смужок, аби після прання рушник стискало і він не мав нормального вигляду. Але були й досить смішні варіанти:

Їх не можна перетинати, коли витираєтесь. Це подвійна суцільна.

Воно вагітне, вітаємо! За 9 місяців будуть серветки.

Означає, що рушник це присудок.

Щоб після прання, воно зморщилося, і псувало вигляд ще нового рушника.

Мікроби не можуть перетнути оцих двох ліній. І бігають між двома полосками стільки часу, поки не загинуть.

Це його особисті кордони, не порушуйте їх коли будете витиратися.

Це математика, 6 клас Паралельні лінії.

Навіщо на рушниках смужки

Однак насправді ці смужки не просто дизайнерське рішення. Здебільшого банні рушники мають цю деталь, яка називається бордюр, з функціонального погляду. Адже вважається, що вона уповільнює зношуваність тканини, а також покращує здатність рушника поглинати вологу та надає йому естетичного вигляду.

