"Їх не можна перетинати". Призначення смужок на рушниках викликало жарти українців
Згадували у коментарях навіть математику
В українців вдома є чимало побутових речей, які викликають запитання. Зокрема, навіщо на більшості рушників є смужки чи візерунки по краях.
Схоже питання в Threads поставила українка. В коментарях назбиралось чимало кумедних варіантів.
"А в чому прикол цієї штуки, хтось може пояснити?" — йдеться у повідомленні.
На фото зображений звичайний банний рушник з двома смужками по краях. Українці в коментарях припускали, що основна мета цих смужок, аби після прання рушник стискало і він не мав нормального вигляду. Але були й досить смішні варіанти:
- Їх не можна перетинати, коли витираєтесь. Це подвійна суцільна.
- Воно вагітне, вітаємо! За 9 місяців будуть серветки.
- Означає, що рушник це присудок.
- Щоб після прання, воно зморщилося, і псувало вигляд ще нового рушника.
- Мікроби не можуть перетнути оцих двох ліній. І бігають між двома полосками стільки часу, поки не загинуть.
- Це його особисті кордони, не порушуйте їх коли будете витиратися.
- Це математика, 6 клас Паралельні лінії.
Навіщо на рушниках смужки
Однак насправді ці смужки не просто дизайнерське рішення. Здебільшого банні рушники мають цю деталь, яка називається бордюр, з функціонального погляду. Адже вважається, що вона уповільнює зношуваність тканини, а також покращує здатність рушника поглинати вологу та надає йому естетичного вигляду.
