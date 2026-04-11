Рус

Щоб не поцілувати замок. Як працюють "Нова пошта" та "Укрпошта" на Великдень

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
Читать на русском
Новина оновлена 11 квітня 2026, 11:24
Отримати чи відправити посилку буде можна. Фото Колаж "Телеграф"

Не йдіть даремно у відділення

"Нова пошта" та "Укрпошта" змінили графік роботи у Великдень. 12 квітня обидва найбільші поштові оператори України працюватимуть скорочений день.

Нова пошта — як працює у Великодні свята

У НП повідомили, що під час свят працюватимуть й відділення й адресна доставка. Скорочений графік буде лише 12 квітня.

  • 11 квітня (субота) — Нова пошта працюватиме за звичайним графіком;
  • 12 квітня (неділя) — скорочений робочий день з 10:00 до 16:00;
  • 13 квітня (понеділок) — звичайний графік роботи.
Графік роботи НП у Великодні свята
Варто зазначити, що у суботу відділення НП працюють за графіком вихідного дня. Зазвичай з 09:00 до 18:00 або 19:00.

Укрпошта — як працює на Великдень

Відділення національного поштового оператора у неділю, 12 квітня, відкриються о 12:00. У суботу, 11 квітня та в понеділок, 13 квітня "Укрпошта" працюватиме у звичному режимі, повідомив оператор.

Як працюють Нова пошта та Укрпошта на Великдень. Інфографыка згенерована ШІ
Раніше "Телеграф" розповідав, що на Великдень поліція в Україні проводитиме додаткові заходи з перевірки людей. Головна мета — забезпечити правопорядок та безпеку під час свята. Також можуть бути вибіркові поверхневі перевірки: "виключно з метою недопущення провокацій та гарантування безпеки людей". Необхідно мати при собі документи.

Теги:
#Укрпошта #Графік #Нова Пошта #Великдень