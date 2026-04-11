Щоб не поцілувати замок. Як працюють "Нова пошта" та "Укрпошта" на Великдень

"Нова пошта" та "Укрпошта" змінили графік роботи у Великдень. 12 квітня обидва найбільші поштові оператори України працюватимуть скорочений день.

Нова пошта — як працює у Великодні свята

У НП повідомили, що під час свят працюватимуть й відділення й адресна доставка. Скорочений графік буде лише 12 квітня.

11 квітня (субота) — Нова пошта працюватиме за звичайним графіком;

(субота) — Нова пошта працюватиме 12 квітня (неділя) — скорочений робочий день з 10:00 до 16:00;

(неділя) — скорочений робочий день 13 квітня (понеділок) — звичайний графік роботи.

Графік роботи НП у Великодні свята

Варто зазначити, що у суботу відділення НП працюють за графіком вихідного дня. Зазвичай з 09:00 до 18:00 або 19:00.

Укрпошта — як працює на Великдень

Відділення національного поштового оператора у неділю, 12 квітня, відкриються о 12:00. У суботу, 11 квітня та в понеділок, 13 квітня "Укрпошта" працюватиме у звичному режимі, повідомив оператор.

Як працюють Нова пошта та Укрпошта на Великдень. Інфографыка згенерована ШІ

