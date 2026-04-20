Украинка похвасталась огромным уловом: "Может и пальцы откусить" (фото)

Этот вид может жить до 30 лет

Украинка удивила сеть огромной рыбой, которую поймала на реке Рось. Речь идет о трофейной щуке.

Как рассказала женщина в Threads, щука имела длину больше метра. На фото украинка показала вес рыбы, деления кантера видно плохо, но вероятнее всего щука весит почти 10 кг.

"Конечно, это трофей. Но ведь такая красота жизни. Возможно, ей лет 8-10", — говорится в сообщении.

Украинка поймала большую щуку

Сколько весит щука

По словам рыбака, поймать такую трофейную особь удалось на реке Рось, один из притоков Днепра. При этом рыбак не использовал особую наживку или что-то другое, только черви и спиннинг.

В комментариях пользователи были удивлены такими размерами рыбы и писали, что она может даже пальцы откусить. Люди отмечали:

Вот это крокодил, конечно. На что ловили?

Такая красота может запросто пальцы откусить.

Ну для природы это лучше, рыбы в водоеме станет больше. Такая щука суперхищник, ест и своих мальков.

Для справки

Щука — пресноводная хищная рыба, обитающая в водоемах Европы, Сибири и Северной Америки. Она имеет удлиненное стреловидное тело, позволяющее ей быть активным охотником, питаясь другими рыбами (сплетня, окунь) и водными организмами. Щуки могут достигать веса более 30 кг и длины более 1,5 метра.

Щука

Этот вид имеет острые зубы, служащие для захвата добычи. Продолжительность жизни щуки в среднем составляет 10–30 лет, хотя отдельные особи в благоприятных условиях могут жить до 70–80 лет.

