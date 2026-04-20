Українка похизувалася величезним уловом: "Може й пальці відкусити" (фото)

Українка здивувала мережу величезною рибою, яку піймала на річці Рось. Йдеться про трофейну щуку.

Як розповіла жінка у Threads, щука мала довжину більше метра. На фото українка показала вагу риби, поділки кантера видно погано, але ймовірніше щука важить майже 10 кг.

"Звісно, це трофей. Але ж така краса життя.. Мабуть, їй років 8-10", — йдеться у повідомленні.

Скільки важить щука

За словами рибалки, зловити таку трофейну особину вдалось на річці Росі, одна з приток Дніпра. При цьому рибалка не використовувала особливу наживку чи щось інше, лише черв'яки та спінінг.

У коментарях користувачі були здивовані такими розмірами риби, та писали, що вона може навіть пальці відкусити. Люди зазначали:

Оце крокодил, звичайно. На що ловили?

Така краса може запросто пальці повідкушувати.

Ну для природи це краще, риби у водоймі стане більше. Така щука суперхижак, їсть і своїх мальків.

Щука — це прісноводна хижа риба, яка мешкає у водоймах Європи, Сибіру та Північної Америки. Вона має видовжене стрілоподібне тіло, що дозволяє їй бути активним мисливцем, живлячись іншими рибами (плітка, окунь) та водяними організмами. Щуки можуть досягати ваги понад 30 кг і понад 1,5 метра в довжину.

Цей вид має гострі зуби, які слугують для захоплення здобичі. Тривалість життя щуки в середньому становить 10–30 років, хоча окремі особини в сприятливих умовах можуть жити до 70–80 років

