Свеклу в апреле не сажают: фермер объяснила почему

Эксперт советует не спешить с посевом и дождаться прогревания почвы

Несмотря на активное начало огородного сезона, не все культуры следует высевать уже в апреле. В частности, со свеклой спешить не рекомендуют – ранний посев может не дать ожидаемого результата.

Об этом рассказала фермер Наталья в комментарии для "Телеграфа": Эти ошибки сводят на нет весь труд: что нельзя делать на огороде весной. По ее словам, главная ошибка огородников – ориентироваться на календарь, а не на состояние почвы.

Она объясняет, что если посеять свеклу слишком рано, когда земля еще недостаточно прогрета, семена не начнут активно расти. Оно просто будет лежать в холодной почве, может впитывать влагу и даже портиться. В результате сходы будут слабыми или вообще не появятся.

Фермер отмечает, что гораздо эффективнее дождаться, когда почва хорошо прогреется. В таком случае семена быстрее прорастают, а растения развиваются равномерно и дают лучший урожай.

По ее словам, весенние работы на огороде нуждаются не в спешке, а в правильном тайминге. Слишком ранний посев может свести на нет весь труд, даже если все остальное сделано правильно.

Свекла – одна из культур, для которой важно дождаться стабильного тепла. В противном случае вместо раннего урожая можно получить потери. В то же время, по посевному календарю, благоприятные дни для посева во второй половине второго месяца весны — 22-23 и 28-29 апреля.

