Зачем охрана в "АТБ" просит чек на выходе из магазина и что будет, если отказаться

Клиент имеет право отказать в просьбе сотрудникам магазина

Иногда охранник "АТБ" может попросить у покупателя показать чек оплаты товара. Это делается не просто так.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказали в поддержке сети. По словам оператора, охрана сети действительно может попросить сверить чек с содержимым пакета покупателя. Делается это в случае, когда у сотрудника возникают сомнения. Таким образом магазин пытается предотвратить возможные случаи краж.

"Если же покупатель откажется выполнять просьбу сотрудника супермаркета, то администрация может вызвать полицию", — объяснили в "АТБ".

Напомним, ранее мы писали о том, в чем отличия между "синими" и "черными" "АТБ". Хотя на первый взгляд, кажется, что разница лишь в цвете фасада, на самом деле между ними есть несколько основных особенностей.

Также "Телеграф" ранее рассказывал о том, что установка камер видеонаблюдения в частном секторе может закончиться немалым штрафом. Кроме того, незаконная видеосъемка предусматривает конфискацию оборудования или ограничение свободы до 3 лет, если камеры нарушают неприкосновенность частной жизни, а фонари слепят соседей или водителей, или если оборудование скрыто.