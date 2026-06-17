Акция действует, полки пустые: кассирша "АТБ" рассказала, как получить товар со скидкой, если его нет в зале

Отсутствие товара на полке не всегда означает, что он полностью закончился

Порой покупатели "АТБ" сталкиваются с ситуацией, когда придя за товаром со скидкой, найти его на полках не удается. Впрочем, это не означает, что акционную позицию полностью раскупили.

На самом деле товар может быть в наличии на складе, просто работники еще не успели вынести его в торговый зал. Об этом рассказала одна из кассирш сети в ответ на вопросы пользователя Reddit.

Покупатель поинтересовался, существует ли время, когда сотрудники выставляют товары на полки. Мол, когда он приходит в магазин, акционные позиции либо уже раскуплены, либо еще не вынесены.

В ответ кассирша объяснила, что единого графика для всех магазинов нет. По ее словам, в каждом "АТБ" организация работы отличается. К примеру, на ее месте работы действует график – час на кассе, час в зале.

"Бывает такое, что даже не успеваешь вывести товар в зал, как с тележки уже подходят и разбирают… Особенно если это акционный товар. Вы можете подойти к работнику и попросить вынести товар, если он еще есть", – написала работница.

Таким образом, отсутствие акционного товара в зале не всегда означает, что шанс приобрести его со скидкой упущен. Иногда достаточно просто обратиться к персоналу магазина.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о самой "бесячей" привычке покупателей по версии кассира "АТБ".