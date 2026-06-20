Главная звезда ЧМ-2026 оказался любителем России
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Известный голкипер рассмотрит предложения из страны-агрессора
Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья рассмотрит предложение из России, если такое поступит после чемпионата мира по футболу-2026. Агент футболиста Адилсон дос Сантос да Круз назвал РФ страной, которая "воспитывает отличных вратарей".
Что нужно знать
- Возинья может стать игроком российского клуба
- Футболист рассмотрит такую возможность
- Вратарь стал знаменитым после игры с Испанией
Соответствующий комментарий агента приводит odds.ru. По его словам, его подопечный может стать частью серьёзного российского проекта.
Возинья открыт для возможностей, которые соответствуют его спортивным амбициям и личным ценностям. Россия имеет сильные футбольные традиции, страстных болельщиков и историю воспитания отличных вратарей. На данном этапе наше внимание сосредоточено на чемпионате мира, но мы всегда готовы выслушать серьезные спортивные проекты, будь то игровые или будущие тренерские возможности.
Возинья — один из самых возрастных игроков на чемпионате мира-2026, ему 40 лет. В настоящее время он играет за португальский клуб "Шавеш", выступающий во второй лиге. Более того, он второй кипер в команде и сыграл 19 матчей в прошлом клубном сезоне.
Кипер прославился благодаря тому, что отстоял на ноль в игре против Испании на ЧМ-2026. Вратарь стал интернет-феноменом — количество его подписчиков за несколько дней после игры увеличилось с 50 тысяч до 14,5 млн. Добавим, что страж ворот публично не высказывался о войне в Украине.
Видеообзор матча Испания — Кабо-Верде. Видео предоставлено Megogo.
Напомним, чемпионат мира по футболу-2026 проходит в расширенном новом формате и сразу в трех странах (США, Канаде и Мексике). На Мундиале играют 48 сборных, из-за чего количество матчей значительно выросло и добавилась новая стадия плей-офф.
На сайте "Телеграф" доступны расписание, результаты и видеообзоры всех матчей ЧМ-2026. К слову, все игры можно посмотреть в Украине. Добавим, что суперкомпьютер назвал вероятного победителя турнира, однако с мнением машины не согласны астрологи.