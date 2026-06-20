Главная звезда ЧМ-2026 оказался любителем России

Известный голкипер рассмотрит предложения из страны-агрессора

Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья рассмотрит предложение из России, если такое поступит после чемпионата мира по футболу-2026. Агент футболиста Адилсон дос Сантос да Круз назвал РФ страной, которая "воспитывает отличных вратарей".

Что нужно знать

Возинья может стать игроком российского клуба

Футболист рассмотрит такую возможность

Вратарь стал знаменитым после игры с Испанией

Соответствующий комментарий агента приводит odds.ru. По его словам, его подопечный может стать частью серьёзного российского проекта.

Возинья открыт для возможностей, которые соответствуют его спортивным амбициям и личным ценностям. Россия имеет сильные футбольные традиции, страстных болельщиков и историю воспитания отличных вратарей. На данном этапе наше внимание сосредоточено на чемпионате мира, но мы всегда готовы выслушать серьезные спортивные проекты, будь то игровые или будущие тренерские возможности. Адилсон дос Сантос да Круз

Возинья — один из самых возрастных игроков на чемпионате мира-2026, ему 40 лет. В настоящее время он играет за португальский клуб "Шавеш", выступающий во второй лиге. Более того, он второй кипер в команде и сыграл 19 матчей в прошлом клубном сезоне.

Кипер прославился благодаря тому, что отстоял на ноль в игре против Испании на ЧМ-2026. Вратарь стал интернет-феноменом — количество его подписчиков за несколько дней после игры увеличилось с 50 тысяч до 14,5 млн. Добавим, что страж ворот публично не высказывался о войне в Украине.

Видеообзор матча Испания — Кабо-Верде. Видео предоставлено Megogo.

Напомним, чемпионат мира по футболу-2026 проходит в расширенном новом формате и сразу в трех странах (США, Канаде и Мексике). На Мундиале играют 48 сборных, из-за чего количество матчей значительно выросло и добавилась новая стадия плей-офф.

На сайте "Телеграф" доступны расписание, результаты и видеообзоры всех матчей ЧМ-2026. К слову, все игры можно посмотреть в Украине. Добавим, что суперкомпьютер назвал вероятного победителя турнира, однако с мнением машины не согласны астрологи.