Чоловіку попався шматок скла у морозиві відомого бренду: виробник вже відреагував

Представники компанії не залишились осторонь

Українка розповіла, що її чоловік, коли їв морозиво "Ласунка", відчув в роті щось тверде. Це виявилося скло.

Про інцидент дружина українця розповіла у Threads. Компанія прокоментувала інцидент через кілька годин.

За словами авторки допису, вони разом з чоловіком їли морозиво Grand Pri від "Ласунки" (великий ріжок). У якийсь момент він відчув щось тверде в роті та подумав, що відколовся шматочок зуба. Але у десерті виявився скляний уламок.

"Навіть страшно уявити, що було б, якби ми його проковтнули. Або якби це морозиво їла дитина. У нас збереглися упаковка, сам уламок та фото", – йдеться публікації.

Через кілька годин представник виробника написав, що компанія глибоко шокована та схвильована "жахливим інцидентом".

"Безпека наших споживачів – це наш абсолютний закон, і те, про що Ви пишете, є надзвичайною подією для всієї "Ласунки". Ми хочемо негайно розпочати службове розслідування на виробництві за цим фактом", – відреагували в компанії.

В споживача попросили надати контакти та фото, а також інформацію про морозиво із "сюрпризом", зокрема дату виробництва та номер партії.

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