Чому народжені у 1950–70-х спокійніші за молодь: як вони здобули цю навичку

Пережиті потрясіння вплинули на їх характер

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Чому одні люди залишаються спокійними навіть під час масштабних криз, тоді як інші швидко піддаються паніці. Відповідь може ховатися не лише в характері, а й у життєвому досвіді цілого покоління.

Психолог і психотерапевт, член Європейської асоціації транзактного аналізу Сергій Твардієвич у коментарі "Телеграфу" пояснив, чому люди, які народилися у 50–70-х роках, часто спокійніше реагують на сучасні кризи.

За його словами, головна причина — життєвий досвід масштабних змін. Це покоління пережило перебудову, розпад радянської системи та повну зміну соціальних правил. Такі події сформували у них внутрішню стійкість і розуміння, що навіть найскладніші періоди з часом минають.

Тобто люди, які вже проходили через серйозні історичні злами, інакше сприймають щоденні стреси. Те, що для молодших поколінь може виглядати як серйозна криза, для них часто є тимчасовою ситуацією.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому люди, які народилися у 1950–70-х роках, часто спростовують поширені уявлення про вік. Психолог пояснив, яка риса допомагає їм залишатися стійкими до життєвих викликів і впевнено адаптуватися до змін.