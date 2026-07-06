Укр

Сериал на фоне – не от скуки: что на самом деле стоит за этой привычкой

Автор
Юлия Закирова
Дата публикации
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Автор
Эти звуки помогают выключить внутренний диалог
Эти звуки помогают выключить внутренний диалог. Фото Телеграф

Многие даже не замечают, что делают это уже автоматически

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Многие, только переступив порог дома, прежде всего тянутся к пульту от телевизора или включают сериал на ноутбуке. Это может показаться невинной привычкой или способом отдохнуть, однако психологи предполагают, что причины кроются гораздо глубже.

Более подробно о том, зачем нам на самом деле фоновый шум, рассказало издание Okdiario.

По словам специалистов, в моменты полной тишины человек нередко остается наедине со своими переживаниями: тревожными мыслями, внутренним диалогом и одиночеством. Звуки телевизора создают ощущение присутствия кого-то рядом и помогают переключить внимание.

Это может свидетельствовать об эмоциональной перегрузке

Кроме того, после насыщенного рабочего дня включение телевизора ассоциируется с возможностью расслабиться, завершить повседневные дела и перейти к отдыху. Именно поэтому многие нажимают кнопку на пульте почти автоматически, даже если не планируют внимательно смотреть передачи или фильмы.

В то же время психологи подчеркивают, что сама по себе эта привычка не является признаком психологических проблем. Однако если человек вовсе не может находиться в тишине или постоянно нуждается в постороннем шуме, это может свидетельствовать о трудностях с проживанием собственных эмоций.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что психологи говорят о тех, кто всегда вовремя приходит.

Теги:
#Телевизор #Психология #Сериалы #Тревожность