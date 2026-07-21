Нельзя смотреть без умиления: в Черновцах сняли на видео краснокнижного лесного жителя

Пушистик прятался от людских глаз в кустах

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В Черновцах на камеру попал краснокнижный зверек, который считается одним из самых симпатичных лесных обитателей Европы. Ореховая соня пряталась в зарослях малины.

Соответствующие кадры опубликовали в Threads. На это животное действительно нельзя смотреть без умиления.

Ореховая соня. Фото: Threads

Ореховая соня – что это за зверь

Ореховая соня (Muscardinus avellanarius) — небольшой ночной грызун семейства соневых, которого считают одним из самых милых лесных зверьков европейского континента. Несмотря на название, ее рацион не ограничивается орехами.

Взрослая ореховая соня вырастает до 6–9 см в длину, а ее пушистый хвост почти равен длине тела и достигает 5,5–8 см. Летом зверек весит обычно 15–30 граммов, но к началу зимы может набрать до 40–45 граммов. Соню легко узнать по рыжевато-золотистой шерсти, светлому брюшку, крупным черным глазам и пушистому хвосту, напоминающему беличий.

Вид распространен в большей части Европы и в Малой Азии. В Украине ореховая соня встречается на Полесье, в лесостепной зоне, Карпатах и некоторых районах Правобережья. Она предпочитает лиственные и смешанные леса, заросли лещины, кустарники и лесные опушки. Большую часть времени животное проводит на деревьях и кустах, ловко перемещаясь по веткам и редко спускаясь на землю.

Питается соня по-разному в зависимости от времени года. Весной она ест почки, молодые листья и цветы, летом — ягоды, насекомых, пауков и гусениц, а осенью переходит на орехи, желуди, семена и плоды. Именно орехи помогают ей накопить жировые запасы перед долгой зимней спячкой, благодаря чему вид и получил свое название.

Ореховая соня ведет преимущественно ночной образ жизни. Днем она отдыхает в шарообразном гнезде из травы, листьев и мха, а с наступлением темноты отправляется на поиски пищи. Из-за осторожности и скрытного поведения встретить этого зверька в природе удается нечасто.

Во многих странах Европы численность ореховой сони сокращается из-за вырубки лесов и исчезновения кустарниковых зарослей. В Украине этот вид занесен в Красную книгу, поэтому отлавливать, тревожить или содержать таких животных запрещено. Главными угрозами для них остаются уничтожение мест обитания, фрагментация лесов и использование пестицидов.

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