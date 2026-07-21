Не можна дивитися без милування: у Чернівцях зняли на відео червонокнижного лісового жителя

Пушистик ховався від людських очей у кущах

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У Чернівцях на камеру потрапило червонокнижне звірятко, яке вважається одним із найсимпатичніших лісових мешканців Європи. Вовчок горішниковий ховався у заростях малини.

Відповідні кадри опублікували у Threads. На цю тварину справді не можна дивитися без милування.

Горіхова соня. Фото: Threads

Ліскулька — що це за звір

Вовчок горішниковий (Muscardinus avellanarius), також відомий як ліскулька або ліщиновий вовчок — невеликий нічний гризун сімейства вовчкових, якого вважають одним з наймиліших лісових звірків європейського континенту. Попри назву, його раціон не обмежується горіхами.

Дорослий ліщиновий вовчок виростає до 6-9 см у довжину, а його пухнастий хвіст майже дорівнює довжині тіла і досягає 5,5-8 см. Влітку звірятко важить зазвичай 15-30 грамів, але до початку зими може набрати до 40-45 грамів. Вовчка легко впізнати по рудувато-золотистій вовні, світлому черевці, великим чорним очам і пухнастому хвості, що нагадує білячий.

Вид поширений в більшій частині Європи та Малої Азії. В Україні вовчок горішниковий зустрічається на Поліссі, у лісостеповій зоні, Карпатах та деяких районах Правобережжя. Він віддає перевагу листяним і змішаним лісам, чагарникам і лісовим узліссям. Більшу частину часу тварина проводить на деревах і кущах, спритно переміщаючись гілками та рідко спускаючись на землю.

Харчується вовчок по-різному залежно від пори року. Навесні він їсть бруньки, молоде листя та квіти, влітку — ягоди, комах, павуків та гусениць, а восени переходить на горіхи, жолуді, насіння та плоди. Саме горіхи допомагають йому накопичити жирові запаси перед довгою зимовою сплячкою, завдяки чому вид і отримав свою назву.

Ліщиновий вовчок веде переважно нічний спосіб життя. Вдень він відпочиває в кулькоподібному гнізді з трави, листя та моху, а з настанням темряви вирушає на пошуки їжі. Через обережність і потайливу поведінку зустріти цього звіра в природі вдається нечасто.

У багатьох країнах Європи чисельність ліскульки скорочується через вирубування лісів та зникнення чагарників. В Україні цей вид занесений до Червоної книги, тому відловлювати, турбувати чи утримувати таких тварин заборонено. Головними загрозами для них залишаються знищення житла, фрагментація лісів та використання пестицидів.

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