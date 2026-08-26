Майже півтора мільярда з бюджету під прицілом БЕБ: яка хитрість врятувала тендерну імперію експравоохоронців

Стару фірму "здали", а тендерний бізнес залишився

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Компанії, пов’язані з колишнім працівником Мін’юсту Сергієм Павленком та ексслідчим поліції Віталієм Шеверуном, отримали державних підрядів приблизно на 1,4 млрд грн. Коли одна з ключових фірм опинилася в полі зору Бюро економічної безпеки, її перейменували, змінили адресу та власника.

Втім, тендерний бізнес на цьому не зупинився. Ще до "перезавантаження" старої компанії партнери створили нову — з майже ідентичною назвою. Більше читайте у матеріалі: Мільярд на ремонтах і друге життя після БЕБ: як експрацівник Мін’юсту та колишній слідчий будували "бізнес".

Від 200 тисяч до майже пів мільярда

У вересні 2022 року співробітник Мін’юсту Сергій Павленко зареєстрував ТОВ "ТЕП-Кепітал.". Перший контракт компанія отримала вже на початку 2023-го — приблизно на 200 тис. грн, без проведення відкритих торгів.

Згодом цей договір використали для підтвердження досвіду під час участі у відкритих тендерах.

Після цього, за даними тендерної документації, компанія отримала замовлень на 490,6 млн грн, зокрема від "Укрпошти", Голосіївської та Святошинської РДА.

Окремі контракти фірми також стали предметом кримінальних проваджень. Зокрема, у справі №12025100070001447 правоохоронці розслідують можливе заволодіння коштами під час ремонту підвалу під найпростіше укриття вартістю 1,9 млн грн.

За матеріалами справи, частину передбачених договором робіт компанія нібито не виконала, хоча кошти за них отримала.

Слідчий, спільні IP та 195 мільйонів

У червні 2025 року Сергій Павленко переписав "ТЕП-Кепітал." на Віталія Шеверуна. До 2019 року він працював старшим слідчим Національної поліції в Київській області.

Шеверун також пов’язаний із компаніями "Білдінг Сет" та "Білдінг Сет Трейд".

За матеріалами розслідування БЕБ, "ТЕП-Кепітал." перерахувало цим структурам загалом близько 195 млн грн. Зокрема, 129,1 млн грн надійшло на рахунки "Білдінг Сет", а ще 66,5 млн грн — "Білдінг Сет Трейд".

При цьому "Білдінг Сет", за даними податкових органів, має статус ризикового платника та лише двох працівників. У "Білдінг Сет Трейд" працювала одна людина.

У матеріалах кримінального провадження також зазначено, що для подання звітності "ТЕП-Кепітал.", "Білдінг Сет" та "Білдінг Сет Трейд" використовували спільні IP-адреси.

Під час обшуку в одному з приміщень, яке фігурує у розслідуванні, правоохоронці виявили 24 печатки різних компаній. Серед них були й печатки "Білдінг Сет" та "Білдінг Сет Трейд".

Є й інші зв’язки. Офіс "ТЕП-Кепітал." був зареєстрований у Києві на вулиці Ялтинській, 5-Б — за адресою масової реєстрації, де, за даними реєстрів, значилися ще 977 компаній. Склад фірма орендувала у ФОП Юлії Шеверун — дружини Віталія Шеверуна.

Договор оренди складу, 2022 рік. Орендар ТОВ "ТЕП-Кепітал."

Договор оренди складу, 2025 рік. Орендар ТОВ "ТЕП Кепітал"

Стару компанію — на іноземця

Коли навколо "ТЕП-Кепітал." почалися проблеми з БЕБ, а також судові суперечки з партнерами, зокрема "Оксі Банком" та "Укрпоштою", компанія почала різко змінювати свої реєстраційні дані.

У квітні 2026 року "ТЕП-Кепітал." перейменували на "Промілекс" та змінили юридичну адресу на Запоріжжя.

Новим власником і директором компанії став громадянин Таджикистану Карімі Асолат Ісматзода. За даними українських реєстрів, на нього оформлено вже 236 компаній.

За схожим сценарієм змінився і "Білдінг Сет". У квітні 2026 року компанію також переписали на Ісматзоду.

"Білдінг Сет Трейд" змінив власника трохи раніше — у березні 2026 року. Новим власником став 27-річний Андрій Сосонний, на якого, за даними реєстрів, оформлено понад 500 компаній по всій Україні.

Поки стару фірму "ховали", нова вже заробляла

Однак найцікавіша деталь полягає в тому, що нова компанія з майже ідентичною назвою з’явилася ще до переоформлення старої.

У березні 2025 року було зареєстровано ТОВ "ТЕП Кепітал". Від старої компанії "ТЕП-Кепітал." її назву фактично відрізняли лише дефіс і крапка.

Певний час обидві структури працювали паралельно.

Новий "ТЕП Кепітал" також використовував пов’язані зі Шеверуном приміщення. Склад компанія орендувала у Юлії Шеверун за ідентичним договором, а офіс — у "Білдінг Сет". За приблизно півтора року новостворене ТОВ виграло державних тендерів уже приблизно на 940 млн грн.

Таким чином, компанії, пов’язані із Сергієм Павленком та Віталієм Шеверуном, загалом отримали державних підрядів приблизно на 1,4 млрд грн.

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