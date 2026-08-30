Почему счетчик мотает воздух как воду: что нужно сделать сразу после включения стояка

Эксперт дал полезный совет

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При возобновлении подачи воды после временного отключения из крана может идти просто воздух. Из-за давления в системе он способен воздействовать на механизм водяного счетчика.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал инженер кафедры теплотехники КНУСА Игорь Козячина.

"Да, это правда. Воздух летит по трубам под давлением. Когда вы открываете кран, оно без сопротивления раскручивает крыльчатку счетчика до бешеных скоростей, накручивая показатели", — отметил собеседник.

В то же время бытует мнение, что якобы в этой ситуации может спасти обратный клапан. Но на самом деле, как говорит Игорь Козячина, это не так.

"Обратный клапан от этого не спасает. Его задача – не пускать воду назад и предотвращать передавливание стояков)", — объяснил инженер.

Для снижения вероятности лишних показателей после отключения, рекомендуется открывать кран постепенно. Для начала нужно дать воздуху выйти.

"Единственное спасение: после отключения воды открывайте кран очень медленно, на минимальную щель. Воздух получится без сильной раскрутки механизма", — подытожил Козячина.

Как воздух в трубах влияет на счетчики. Инфогорафика: "Телеграф" / ИИ

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