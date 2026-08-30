Чому лічильник мотає повітря як воду: що потрібно зробити одразу після включення стояка

Експерт дав корисну пораду

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При поновленні подачі води після тимчасового вимкнення з крана може йти просто повітря. Через тиск у системі він здатний впливати на механізм водяного лічильника.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів інженер кафедри теплотехніки КНУСА Ігор Козячина.

"Так, це правда. Повітря летить трубами під тиском. Коли ви відкриваєте кран, воно без опору розкручує крильчатку лічильника до шалених швидкостей, накручуючи показники", — зазначив співрозмовник.

Водночас існує думка, що нібито в цій ситуації може врятувати зворотний клапан. Але насправді, як каже Ігор Козячина, це не так.

"Зворотний клапан від цього не рятує. Його завдання – не пускати воду назад і запобігати передавлюванню стояків", — пояснив інженер.

Для зниження ймовірності зайвих показників після відключення рекомендується відкривати кран поступово. Для початку потрібно дати повітрю вийти.

"Єдиний порятунок: після відключення води відкривайте кран дуже повільно, на мінімальну щілину. Повітря вийде без сильного розкручування механізму", — підсумував Козячина.

Як повітря у трубах впливає на лічильники. Інфогорафіка: "Телеграф"/ШІ

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