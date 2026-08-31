Товар есть в "Эпицентре", но забрать сегодня нельзя: что означают отметки на сайте

Статус отображается в окне заказа

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Гипермаркеты "Эпицентр" регулярно становятся целью российских атак. Однако заказать и забрать товар можно не приходя в магазин.

"Телеграф" рассказывает, что означают отметки у товара на сайте "Эпицентр". Если товар есть, но забрать его в день заказа в выбранном гипермаркете невозможно, это означает, что в этом магазине его нет и нужно время, чтобы его туда доставили.

Что означают отметки (статус) возле товара

"В наличии в других ТЦ" или "Забрать завтра (в другой день)"

Товар находится на центральном складе "Эпицентра" или в другом гипермаркете. Необходимо время, чтобы его доставили в выбранный клиентом магазин. В этом случае необходимо оформить покупку и дождаться сообщения о готовности к выдаче (обычно от 24 до 72 часов).

Как получить заказ в почтматате "Эпицентра". Инфографика: "Телеграф"/ШИ

"Под заказ"

Товар поставляется под или производится (например, сложная мебель, большие партии плитки или специфические стройматериалы) по конкретному заказу. Иногда для таких позиций требуется частичная или полная предоплата. После того как клиент выбрал опцию "Купить/Заказать", с ним связывается менеджер для уточнения сроков доставки. Это может занимать от нескольких дней до нескольких недель.

"Продавец: [Название компании]" (Маркетплейс)

Это означает, что выбранный товар продает не сам "Эпицентр", а сторонний партнер-продавец, разместивший свой ассортимент на их маркетплейсе. Товар может находиться физически на складе этого партнера. При оформлении покупки такого товара продавец отправит товар по почте, или пришлет в Центр выдачи онлайн-заказов "Эпицентра".

"Нет в наличии" или "Сообщить о наличии"

Такая отметка стоит у товара, полностью закончившегося как на складах, так и в магазинах. Страница остается активной на сайте для ознакомления с характеристиками или на случай будущих поставок.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что заказ из "Эпицентра" может разделиться на несколько посылок. Почему и придется ли платить дважды.