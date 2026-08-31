Товар є в "Епіцентрі", але забрати сьогодні не можна: що означають позначки на сайті

Статус відображається у вікні замовлення

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Гіпермаркети "Епіцентр" регулярно стають ціллю російських атак. Проте замовити та забрати товар можна не приходячи до магазину.

"Телеграф" розповідає, що означають позначки біля товару на сайті "Епіцентр". Якщо товар є, але забрати його в день замовлення в обраному гіпермаркеті неможливо, це означає, що в цьому конкретному магазині його немає й потрібний час, щоб його туди доставили.

Що означають позначки (статус) біля товару

"В наявності в інших ТЦ" або "Забрати завтра (чи в інший день)"

Товар є на центральному складі "Епіцентру" або в іншому гіпермаркеті. Необхідний час, щоб його доставили в обраний клієнтом магазин. В цьому випадку потрібно оформити купівлю та дочекатися повідомлення про готовність до видачі (зазвичай від 24 до 72 годин).

Як отримати замовлення в поштоматі "Епіцентру". Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

"Під замовлення"

Товар постачається під або виготовляється (наприклад, складні меблі, великі партії плитки чи специфічні будматеріали) на конкретне замовлення. Інколи для таких позицій потрібна часткова або повна передоплата. Після того, як клієнт обрав опцію "Купити/Замовити", з ним зв'язується менеджер для уточнення термінів доставки. Це може займати від кількох днів до кількох тижнів.

"Продавець: [Назва компанії]" (Маркетплейс)

Це означає, що обраний товар продає не сам "Епіцентр", а сторонній партнер-продавець, який розмістив свій асортимент на їхньому маркетплейсі. Товар може фізично перебувати на складі цього партнера. При оформленні купівлі такого товару, продавець відправить товар поштою, або надішле у Центр видачі онлайн-замовлень "Епіцентру".

"Немає в наявності" або "Повідомити про наявність"

Така відмітка стоїть біля товару, який повністю закінчився як на складах, так і в магазинах. Сторінка залишається активною на сайті для ознайомлення з характеристиками або на випадок майбутніх поставок.

Раніше "Телеграф" розповідав, що замовлення з "Епіцентру" може розділитися на кілька посилок. Чому і чи доведеться платити двічі.