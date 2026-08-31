Кассир "АТБ" пожаловалась на покупателей: "Мы ничего не можем сделать"

Работники должны быть вежливыми, даже с теми, кто провоцирует

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Работа кассира в "АТБ" сложна не только физически, но и морально. Сотрудники сталкиваются с хамством посетителей.

Об этом рассказала пользователь соцсети reddit, назвавшаяся кассиршей "АТБ". Ее поддержала коллега, написавшая, что по ее ощущениям, "большая часть покупателей приходит не столько жадничать, сколько самоутвердиться за счет кассира".

По словам работниц "АТБ", они ничего не могут поделать с хамством. Сотрудники сети должны быть вежливыми даже с теми клиентами, которые грубят.

Кассирша перечислила неприятные ситуации, с которыми им приходится сталкиваться во время работы. По ее словам, покупатели "постоянно перебивают, деньги бросают, могут наорать".

Что запрещено кассирам "АТБ"

Существует ряд запретов для кассиров "АТБ". В частности, кассиру в супермаркете "АТБ" строго запрещено пользоваться мобильным телефоном на рабочем месте у кассы. За нарушение запрета сотрудника могут оштрафовать.

Еще одно табу – разговаривать на посторонние темы с покупателями. Обсуждать разрешено только вопросы, касающиеся непосредственно обслуживания.

Ранее "Телеграф" писал, какая привычка покупателей очень раздражает кассиров "АТБ". Она относится к пакетам для купленного товара.