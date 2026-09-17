Кагановська про вибори ректора Каразінського університету: Для нас це можливість "звірити годинники"

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Вже 24 вересня студенти, викладачі та працівники Харківського національного університету ім. Каразіна обиратимуть ректора. Попередні п’ять років виш очолювала Тетяна Кагановська. В ексклюзивному інтерв’ю Telegraf вона пояснила, чому вибори в Каразінському відбудуться планово, хоча на період воєнного стану їх можна відтермінувати.

"Для нас вибори – це можливість "звірити годинники". Чого прагне спільнота? Які має плани і візію розвитку університету? Що тут і зараз є пріоритетом? В пошуку відповідей на ці питання, в дискусіях, у діалозі народжується наше спільне бачення, план на наступні п’ять років. І разом з тим люди обирають, кому довірять реалізацію цього плану. Тому вибори відбудуться вчасно", – заявила Кагановська.

Найбільшим здобутком за минулі п’ять років вона назвала збереження високої якості освіти попри повномасштабну війну, виїзд частини студентів та викладачів і необхідність шукати нові формати організації навчального процесу.

"Каразінська спільнота навчилася жити в умовах невизначеності, тепер саме час почати створювати власне майбутнє", – зазначила Кагановська, яка подала свою кандидатуру на другий термін на посаді ректора.

У своїй програмі Кагановська пропонує посилювати міжнародну співпрацю через участь у європейських дослідницьких консорціумах, спільних наукових проєктах і грантових програмах. В партнерстві з бізнесом і державою розвивати дослідницьку діяльність, підтримувати стартапи та виходити на ринок дослідницьких замовлень і трансферу технологій.