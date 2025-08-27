Почти 20 лет ведет двойную жизнь: как выглядит любовница Лаврова и что о ней известно (фото)
Любовница кремлевского вруна очень богатая и влиятельная женщина
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, который тщательно скрывает от публики свою "официальную" жену Марию, вероятно, ведет двойную жизнь. По слухам, более 20 лет Лавров состоит в близких отношениях со Светланой Поляковой и тратит миллионы на ее содержание.
"Телеграф" решил выяснить, как выглядит любовница кремлевского вруна Сергея Лаврова и что о ней известно. Мы узнали некоторую информацию.
Светлана Полякова — что известно о любовнице Лаврова
Лизоблюд российского диктатора Сергей Лавров на публике изображает примерного семьянина. Но, как утверждают журналисты, уже много лет у главы российского МИДа есть любовница, которая не раз сопровождала его в заграничных поездках.
Женщину зовут Светлана Полякова, и по данным Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, их связь длится почти 20 лет. В окружении Лаврова ее называют "тайной женой" министра и отмечают, что она имеет заметное влияние на деятельность МИДа.
Хотя сведения о деятельности Светланы Поляковой противоречивы. В некоторых источниках говорится, что она работает в МИД, в других пишут, что Полякова известна как актриса и кинопродюсер. Ее имя фигурирует в съемочной группе фильма "Единица Монтевидео". На специальной тарелке, которую по традиции разбивают перед началом работы, она указана как продюсер, а ее дочь Полина значится актрисой.
На то, что у женщины близкие отношения с Лавровым указывают многие факты. Журналистам с помощью одного из приложений удалось выяснить, как номер Светланы подписан у других людей. И в нескольких записных книжках Полякова была записана как "Светлана Лаврова", хотя на фамилию министра она никогда не была зарегистрирована.
Кроме того, удалось узнать, что Полякова не раз сопровождала Лаврова в поездках за рубеж. В частности, в 2021 году вместе с ним она отдыхала на арендованной яхте в Турции. Также Светлана оказалась допущенной на экскурсию Путина по храму в Царском селе вместе с главой МИДа, а это указывает на ее "особый статус".
Известно, что Светлана Полякова весьма богатая женщина, она владеет элитной недвижимостью и большой автопарк. А ее дочь Полина в 21 год стала обладательницей роскошных апартаментов в престижном районе Лондона.
Конечно, источники доходов Поляковой вызывают вопросы. В сети есть данные, что женщина вела бизнес, однако связанные с ней компании, судя по отчетности, не приносили серьезной прибыли. Более заметным проектом был ресторан "Консул", расположенный в здании Дипломатической академии МИД. Заведение регулярно получало госконтракты на питание студентов и преподавателей, а сама Полякова числилась совладелицей ресторана до 2012 года.
