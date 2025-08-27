Почти 20 лет ведет двойную жизнь: как выглядит любовница Лаврова и что о ней известно (фото)

Любовница кремлевского вруна очень богатая и влиятельная женщина

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, который тщательно скрывает от публики свою "официальную" жену Марию, вероятно, ведет двойную жизнь. По слухам, более 20 лет Лавров состоит в близких отношениях со Светланой Поляковой и тратит миллионы на ее содержание.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит любовница кремлевского вруна Сергея Лаврова и что о ней известно. Мы узнали некоторую информацию.

Светлана Полякова — что известно о любовнице Лаврова

Лизоблюд российского диктатора Сергей Лавров на публике изображает примерного семьянина. Но, как утверждают журналисты, уже много лет у главы российского МИДа есть любовница, которая не раз сопровождала его в заграничных поездках.

У Сергея Лаврова более 20 лет есть любовница

Женщину зовут Светлана Полякова, и по данным Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, их связь длится почти 20 лет. В окружении Лаврова ее называют "тайной женой" министра и отмечают, что она имеет заметное влияние на деятельность МИДа.

Светлана Полякова сопровождала Лаврова в поездках

Хотя сведения о деятельности Светланы Поляковой противоречивы. В некоторых источниках говорится, что она работает в МИД, в других пишут, что Полякова известна как актриса и кинопродюсер. Ее имя фигурирует в съемочной группе фильма "Единица Монтевидео". На специальной тарелке, которую по традиции разбивают перед началом работы, она указана как продюсер, а ее дочь Полина значится актрисой.

Светлана Полякова известна как актриса и кинопродюсер

На то, что у женщины близкие отношения с Лавровым указывают многие факты. Журналистам с помощью одного из приложений удалось выяснить, как номер Светланы подписан у других людей. И в нескольких записных книжках Полякова была записана как "Светлана Лаврова", хотя на фамилию министра она никогда не была зарегистрирована.

Как выглядит любовница Сергея Лаврова

Кроме того, удалось узнать, что Полякова не раз сопровождала Лаврова в поездках за рубеж. В частности, в 2021 году вместе с ним она отдыхала на арендованной яхте в Турции. Также Светлана оказалась допущенной на экскурсию Путина по храму в Царском селе вместе с главой МИДа, а это указывает на ее "особый статус".

Светлана Полякова

Известно, что Светлана Полякова весьма богатая женщина, она владеет элитной недвижимостью и большой автопарк. А ее дочь Полина в 21 год стала обладательницей роскошных апартаментов в престижном районе Лондона.

Светлана Полякова вместе с дочерью Полиной

Конечно, источники доходов Поляковой вызывают вопросы. В сети есть данные, что женщина вела бизнес, однако связанные с ней компании, судя по отчетности, не приносили серьезной прибыли. Более заметным проектом был ресторан "Консул", расположенный в здании Дипломатической академии МИД. Заведение регулярно получало госконтракты на питание студентов и преподавателей, а сама Полякова числилась совладелицей ресторана до 2012 года.

Любовница Лаврова владеет элитной недвижимостью

"Телеграф" писал ранее, как выглядит экс-"любовница" диктатора Путина. Она родила ему дочь и стала одной из самых богатых женщин России.