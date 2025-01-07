Мужчинам - призовые, девушкам - шампунь: в Европе вспыхнул скандал

Неоднозначная ситуация сложилась в прыжках на лыжах с трамплина

Двухкратная чемпионка мира по прыжкам с трамплина Селина Фрайтаг из Германии пожаловалась на дискриминацию по гендерному принципу. Дело в том, что за победу в отборе соревнований она получила пакет со средствами гигиены.

В то же время победа в квалификации на "Турнире четырех трамплинов" приносит мужчинам от 3200 евро. Об этом сообщает DW Sports.

"В мужском турнире за победу в отборочном раунде присуждается 3200 евро. Я же получила пакет с полотенцами, гелем для душа и шампунем.

Я не хочу слишком жаловаться, но вы можете четко увидеть разницу", – сказала Фрайтаг.

Отметим, Фрайтаг выступала на турнире Two Nights Tour в немецком Гармиш-Партенкирхене. В итоге Селина заняла 4-е итоговое место.

Справка: "Турне четырех трамплинов" — одно из наиболее престижных и популярных в мире соревнований прыжков с трамплина. Проводится с 1952 года ежегодно в дни новогодних праздников. Аренами соревнований являются трамплины в немецких Оберстдорфе и Гармиш-Партенкирхене и австрийских Инсбруке и Бишофсхофене.

Ранее сообщалось, что сборная Украины по лыжным гонкам "пропала" на престижных соревнованиях "Тур де Ски-2025" в Италии. Оказалось, что наша команда досрочно снялась с соревнований из-за высокого уровня конкуренции и в соответствии с запланированным планом.