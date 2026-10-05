Жизнь в Японии без розовых очков: украинка рассказала, что ее неприятно удивило в Токио

Не только роботы и скоростные поезда — другая сторона жизни в Японии

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Идеализировать Японию и воспринимать ее как страну будущего не стоит, уверена украинская журналистка, модель и общественный деятель Соломия Флюнт. Девушка сейчас живет в Японии и поделилась своими впечатлениями о технологичности страны.

Она отмечает – Япония была страной будущего, но сейчас во многом уступает даже Украине, в основном на бытовом уровне. В качестве примера она приводит ежедневное использование факсов, распространенный расчет только наличными и тому подобное.

Соломия в Токио

Отдельно Соломия остановилась на медицине. Несмотря на технологические прорывы в лечении сложных болезней, даже простая сдача анализов в Японии более длительная и сложная, чем в Украине.

"2 часа сидеть в очереди, чтобы сдать анализы крови, затем ждать неделю результатов и еще час сидеть в клинике просто, чтобы их получить, тогда как в Украине я это все делала за 10 мин в Синево и результаты приходили на почту в тот же день (максимум на следующий)", – делится своим опытом Соломия и описывает еще несколько случаев столкновения с японской медициной, в частности о том, как не могла получить экстренную медпомощь для младшего брата, и случай с болезнью подруги.

Медицинский опыт в Японии - отзыв Соломии Флюнт

Она также оценила систему транспорта в Токио, которая считается одной из лучших, самых пунктуальных и масштабных в мире. Как выяснилось – у нее тоже есть недостаток. "Во время сильного дождя, или как только выпадает немного снега (который через час уже растает), в Токио коллапс, половина транспорта не работает и задержки по десятку с лишним часов", – рассказывает автор.

Идеализированные представления о жизни за границей нередко разрушаются реальными бытовыми и социально-экономическими проблемами, которых туристы обычно не замечают. В частности, украинка рассказала о минусах проживания в Италии и предостерегла от поспешной эмиграции без трезвого расчета. По ее наблюдениям, сложная ситуация на местном рынке труда вынуждает даже молодых итальянцев уезжать на заработки в Германию или Швейцарию.