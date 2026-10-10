Бабушкин "гаджет" поможет: как намолоть кофе, если нет света

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Отключения света побуждают украинцев искать альтернативы привычным электроприборам . Одна из пользовательниц Threads вспомнила о старом способе молоть кофе – с помощью советской механической кофемолки.

Ее публикация вызвала оживленное обсуждение: другие пользователи поделились собственными приспособлениями для приготовления кофе без электричества.

"Когда нет света, а кофе хочется, приходят на помощь вечные гаджеты", – написала автор публикации.

Публикация в Threads

К слову, похожую кофемолку "Мрія" сейчас можно приобрести на OLX за 550 гривен.

Объявления на OLX.

Такую кофемолку прикручивают к столу, засыпают в нее зерна и крутят ручку. Внутри работают жернова, которые превращают кофейные зерна в молотый порошок.

Какие еще устройства выручают без света

В комментариях пользователи поделились собственными находками, которые помогают им готовить кофе без света.

"Тоже имею блэкаут-комплект".

Комментарий из Threads

"Сейчас есть более компактные и универсальные ручные кофемолки от китайцев из Timemore. Под турку не сделает, а вот для всего остального сгодится".

Комментарий из Threads

"Сломаться в ней может только стол"

Некоторые комментаторы оценили старую технику за ее надежность и практичность.

"Сломаться в ней может только стол, к которому она прикручена", – пошутил один из пользователей.

Комментарий из Threads

"Мельничка "Мрія", сделано в Ровно во времена СССР. Это прямо орудие апокалипсиса! Заказал себе такое на OLX в пару к мясорубке павлоградской. Кстати, эта Мрія отлично делает сахарную пудру и другие полезные виды муки из круп".

Комментарий из Threads

"Божечки. У меня у мамы в деревне такая была. Я когда пекла печенье, то делала на ней сахарную пудру. Уххх. Были времена."

Комментарий из Threads

"Я таким гаджетом недавно поздно вечером молола сахар на сахарную пудру. Потому что очень хотелось среди ночи рогаликов пудреных".

Комментарий из Threads

"Этот гаджет норм под кофе подходит, можно регулировать помол. Но все максимально "интуитивно"", – отметил один из комментаторов.

Комментарий из Threads

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинка показала лайфхак, как вкусно подогреть еду без света.