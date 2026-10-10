Бабусин "гаджет" допоможе: як намолоти кави, якщо немає світла

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Відключення світла спонукають українців шукати альтернативи звичним електроприладам. Одна з користувачок Threads згадала про старий спосіб молоти каву — за допомогою радянської механічної кавомолки.

Її допис викликав жваве обговорення: інші користувачі поділилися власними пристосуваннями для приготування кави без електрики.

"Коли немає світла, а кави хочеться, приходять на допомогу вічні гаджети", — написала авторка допису.

Допис в Threads

До речі, схожу кавомолку "Мрія" зараз можна придбати на OLX за 550 гривень.

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Таку кавомолку прикручують до столу, засипають у неї зерна й крутять ручку. Усередині працюють жорна, які перетворюють кавові зерна на мелений порошок.

Які ще пристрої виручають без світла

У коментарях користувачі поділилися власними знахідками, які допомагають їм готувати каву без світла.

"Теж маю блекаут-комплект".

Коментар з Threads

"Зараз є більш компактні та універсальні ручні кавомолки від китайців з Timemore. Під турку не зробить, а ось для всього іншого згодиться".

Коментар з Threads

"Зламатися в ній може лише стіл"

Деякі коментатори оцінили стару техніку за її надійність і практичність.

"Зламатися в ній може лише стіл, до якого вона прикручена", — пожартував один із користувачів.

Коментар з Threads

"Млинок "Мрія", зроблено у Рівному в часи СРСР. Це прямо знаряддя апокаліпсису! Замовив собі таке на OLX в пару до мʼясорубки павлоградської. До речі, ця Мрія гарно робить цукрову пудру й інші корисні види борошна з круп".

Коментар з Threads

"Божечки. У мене у мами в селі така була. Я коли пекла печиво, то робила на ній цукрову пудру. Уххх. Були часи."

Коментар з Threads

"Я таким гаджетом нещодавно пізно ввечері молола цукор на цукрову пудру. Бо дуже хотілося серед ночі рогаликів пудрованих".

Коментар з Threads

"Цей гаджет норм під каву підходить, можна регулювати помел. Але все максимально "інтуїтивно"", — зазначив один із коментаторів.

Коментар з Threads

Раніше "Телеграф" розповідав, що українка показала лайфхак, як смачно підігріти їжу без світла.