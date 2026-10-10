Бабусин "гаджет" допоможе: як намолоти кави, якщо немає світла
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Не потребує розетки й працює роками
Відключення світла спонукають українців шукати альтернативи звичним електроприладам. Одна з користувачок Threads згадала про старий спосіб молоти каву — за допомогою радянської механічної кавомолки.
Її допис викликав жваве обговорення: інші користувачі поділилися власними пристосуваннями для приготування кави без електрики.
"Коли немає світла, а кави хочеться, приходять на допомогу вічні гаджети", — написала авторка допису.
До речі, схожу кавомолку "Мрія" зараз можна придбати на OLX за 550 гривень.
Таку кавомолку прикручують до столу, засипають у неї зерна й крутять ручку. Усередині працюють жорна, які перетворюють кавові зерна на мелений порошок.
Які ще пристрої виручають без світла
У коментарях користувачі поділилися власними знахідками, які допомагають їм готувати каву без світла.
"Теж маю блекаут-комплект".
"Зараз є більш компактні та універсальні ручні кавомолки від китайців з Timemore. Під турку не зробить, а ось для всього іншого згодиться".
"Зламатися в ній може лише стіл"
Деякі коментатори оцінили стару техніку за її надійність і практичність.
"Зламатися в ній може лише стіл, до якого вона прикручена", — пожартував один із користувачів.
"Млинок "Мрія", зроблено у Рівному в часи СРСР. Це прямо знаряддя апокаліпсису! Замовив собі таке на OLX в пару до мʼясорубки павлоградської. До речі, ця Мрія гарно робить цукрову пудру й інші корисні види борошна з круп".
"Божечки. У мене у мами в селі така була. Я коли пекла печиво, то робила на ній цукрову пудру. Уххх. Були часи."
"Я таким гаджетом нещодавно пізно ввечері молола цукор на цукрову пудру. Бо дуже хотілося серед ночі рогаликів пудрованих".
"Цей гаджет норм під каву підходить, можна регулювати помел. Але все максимально "інтуїтивно"", — зазначив один із коментаторів.
Раніше "Телеграф" розповідав, що українка показала лайфхак, як смачно підігріти їжу без світла.