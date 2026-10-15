Намекают на кое-что интересное: владелец "АТБ" Буткевич носит очень дорогие и яркие часы (фото)

В коллекции бизнесмена есть интересные модели

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Коллекция часов украинского бизнесмена Геннадия Буткевича оценивается в 600 тысяч евро – около 30 млн грн. Он совладелец "АТБ-Маркет", основатель BGV Group Management и президент житомирского ФК "Полесье".

Среди его аксессуаров есть лимитированная модель, посвящённая украинскому боксёру Василию Ломаченко. Об этом "Телеграфу" сообщил блогер cats_and_watches, который выделил самые знаковые модели в коллекции Буткевича. Общая стоимость хронографов составляет 600 тысяч евро (около 30 млн грн).

Часы в честь Ломаченко выпустили тиражом 20 экземпляров

В коллекции Буткевича есть знаковая модель в цветах украинского флага – швейцарские часы Christophe Claret Loma, созданные в партнёрстве с украинским боксером Василием Ломаченко.

Модель представили в 2019 году, а всего выпустили 20 экземпляров. Часы стоят 126 тысяч швейцарских франков – около 7 млн грн.

Геннадий Буткевич с часами Christophe Claret Loma/Фото: threads.com/@cats_and_watches

Какие ещё марки есть в коллекции Буткевича

В коллекции бизнесмена также есть два золотых хронографа – Audemars Piguet и Bovet. Ещё он владеет Rolex Day Date, Jacob & Co Casino, и старым Breitling. К слову, модель Jacob & Co. Casino — это эксклюзивный часовой автоматон с функцией действующей миниатюрной рулетки, что указывает на азартность его владельца.

Геннадий Буткевич с часами Jacob & Co Casino стоимостью 285 тыс. евро (около 14,5 млн грн)/Фото: threads.com/@cats_and_watches

Геннадий Буткевич с часами Audemars Piguet стоимостью 114 596 евро (около 6 млн грн)/Фото: threads.com/@cats_and_watches

Геннадий Буткевич с часами Breitling Chrono Cockpit/Фото: threads.com/@cats_and_watches

Геннадий Буткевич с часами Rolex Day-Date II/Фото: threads.com/@cats_and_watches

Геннадий Буткевич с часами Bovet Sportster Chronograph 44mm Rose Gold/Фото: threads.com/@cats_and_watches

Отметим, по оценке forbes.ua, в январе 2025 года состояние Буткевича составляло $530 млн. Добавим, что он является одним из создателей сети супермаркетов "АТБ", которая свою историю начала в Днепре.