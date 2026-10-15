Выезд за границу с бронированием: одна ошибка может испортить все планы

О каких документах лучше позаботиться заранее

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Забронированным от мобилизации работникам , которые планируют выехать за границу во время отпуска, стоит заранее подготовить документы. Помимо военно-учетного документа, понадобятся бумаги, подтверждающие трудоустройство и оформление отпуска.

Юристы Legal Post в Threads поделились перечнем документов, которые рекомендуют взять с собой перед поездкой.

Какие документы оформить на работе

Прежде всего нужно позаботиться о приказе директора о предоставлении отпуска. В нем должны быть четко указаны даты его начала и окончания, чтобы можно было подтвердить, на какой период работник освобожден от выполнения рабочих обязанностей.

Также рекомендуется получить у руководителя предприятия разрешение на пересечение границы. Его советуют оформить дополнительно, чтобы иметь документальное подтверждение согласования поездки работодателем.

Еще один документ – справка с места работы. Она подтверждает, что человек официально трудоустроен на предприятии.

Отдельно стоит обратиться в бухгалтерию за подтверждением начисления отпускных. Соответствующую форму должны подготовить так, чтобы она подтверждала начисление выплат не позднее чем за три дня до начала отпуска.

Какие еще документы взять с собой

Помимо документов от работодателя, рекомендуется подготовить справку ОК-7. Она содержит сведения о страховом стаже и доходах, с которых уплачивались страховые взносы.

Также стоит распечатать военно-учетный документ (ВОД). Бумажная копия может пригодиться, если при прохождении пограничного контроля возникнут проблемы с доступом к интернету и электронный документ не удастся открыть.

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