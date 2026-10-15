Виїзд за кордон із бронюванням: одна помилка може зіпсувати всі плани

Про які документи краще подбати заздалегідь

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Заброньованим від мобілізації працівникам, які планують виїхати за кордон під час відпустки, варто заздалегідь підготувати документи. Окрім військово-облікового документа, знадобляться папери, що підтверджують працевлаштування та оформлення відпустки.

Юристи Legal Post в Тhreads поділилися переліком документів, які рекомендують мати із собою перед поїздкою.

Які документи оформити на роботі

Передусім потрібно подбати про наказ директора про надання відпустки. У ньому мають бути чітко зазначені дати її початку та завершення, щоб можна було підтвердити, на який період працівник звільнений від виконання робочих обов'язків.

Також рекомендується отримати від керівника підприємства дозвіл на перетин кордону. Його радять оформити додатково, щоб мати документальне підтвердження погодження поїздки роботодавцем.

Ще один документ — довідка з місця роботи. Вона підтверджує, що людина офіційно працевлаштована на підприємстві.

Окремо варто звернутися до бухгалтерії щодо підтвердження нарахування відпускних. Відповідну форму мають підготувати так, щоб вона засвідчувала нарахування виплат не пізніше ніж за три дні до початку відпустки.

Які ще документи взяти із собою

Крім документів від роботодавця, рекомендується підготувати довідку ОК-7. Вона містить відомості про страховий стаж і доходи, з яких сплачувалися страхові внески.

Також варто роздрукувати військово-обліковий документ (ВОД). Паперова копія може стати в пригоді, якщо під час проходження прикордонного контролю виникнуть проблеми з доступом до інтернету й електронний документ не вдасться відкрити.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим загрожує ухилення від ТЦК українцям за кордоном.