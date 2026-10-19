Минус 250 грн на одной упаковке: в "АТБ" заканчивается большая скидка на популярный продукт

Последний шанс купить напиток вдвое дешевле

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Рост расходов на продукты заставляет покупателей внимательнее следить за акциями и искать способы сэкономить на повседневных покупках.

.В "АТБ" остался всего один день, чтобы купить растворимый сублимированный кофе Carte Noire со скидкой 50%. Предложение действует до 20 октября: упаковка весом 140 граммов продается за 249,90 грн.

До акции этот кофе стоил 501,50 грн. Разница между обычной и акционной ценами составляет 251,60 грн за упаковку. То есть покупатель потратит на кофе вдвое меньше первоначальной стоимости.

Кофе Carte Noire в "АТБ" подешевел на 251,60 грн за упаковку

Скидка действует на Carte Noire Classic в мягкой упаковке. На странице товара в интернет-магазине сети указано, что кофе есть в наличии.

Ранее "Телеграф" публиковал подробный обзор скидок в магазине "АТБ": сколько и на каких продуктах можно сэкономить до 20 октября. Подборка охватывает разные категории товаров и помогает сориентироваться в выгодных предложениях сети. Самые большие скидки – на шоколад, мороженое, пельмени и майонез. Поэтому сэкономить на покупке продуктов до этой даты можно не только на кофе.