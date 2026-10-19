Мінус 250 грн на одній упаковці: в "АТБ" добігає кінця велика знижка на популярний продукт

Останній шанс купити напій вдвічі дешевше

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Зростання витрат на продукти змушує покупців уважніше стежити за акціями та шукати способи заощадити на щоденних покупках.

.В "АТБ" залишився лише один день, щоб придбати розчинну сублімовану каву Carte Noire зі знижкою 50%. Пропозиція діє до 20 жовтня: упаковку вагою 140 грамів продають за 249,90 грн.

До акції ця кава коштувала 501,50 грн. Різниця між звичайною та акційною цінами становить 251,60 грн на одній упаковці. Тобто покупець витратить на каву вдвічі менше, ніж за початковою вартістю.

Кава Carte Noire в "АТБ" подешевшала на 251,60 грн за упаковку

Знижку пропонують на Carte Noire Classic у м’якій упаковці. На сторінці товару в інтернет-магазині мережі зазначено, що кава є в наявності.

Раніше "Телеграф" публікував великий розбір знижок в магазині "АТБ": скільки та на яких продуктах можна заощадити до 20 жовтня. Добірка охоплює різні категорії товарів і допомагає зорієнтуватися у вигідних пропозиціях мережі. Найбільші акції – на шоколад, морозиво, пельмені та майонез. Тож економія під час закупівлі продуктів до цієї дати не обмежується кавою.