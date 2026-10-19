Шанс исчезает: в "АТБ" этот товар подешевел на 43% – до конца акции остался один день

Цены снизили сразу на три позиции в этом отделе

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До конца акции в "АТБ" остался один день: до 20 октября в сети можно купить пиво "Чернігівське" Light почти вдвое дешевле. Бутылка объемом 1,95 л стоит 56,50 грн вместо 99,60 грн, сообщает "Телеграф".

Подробнее об этом читайте в материале: "Скидки более 50%: что можно купить по новым акциям в "АТБ""

Экономия на одной бутылке составляет 43,10 грн.

Это самая большая процентная скидка среди трех акционных позиций в подборке алкогольных напитков: цена "Чернігівського" Light снизилась примерно на 43,3%.

Акционные цены на напитки в "АТБ" действуют до 20 октября

Дешевле продают и пиво "Оболонь Бровар" "М’який". Бутылка объемом 1,75 л обойдется в 53,90 грн вместо 87,90 грн. Разница составляет 34 грн, или около 38,7% от прежней стоимости.

Среди крепких напитков по акции предлагают настойку KALGANOFF с медом и бренди крепостью 40%. За бутылку объемом 0,5 л покупатели заплатят 112 грн вместо 157,90 грн. Это на 45,90 грн дешевле – скидка составляет примерно 29,1%.

Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", "нишевые тапки" из "АТБ" стали хитом сезона: сколько стоят и для чего их покупают.