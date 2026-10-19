Шанс зникає: у "АТБ" цей товар подешевшав на 43% – до кінця акції один день

Ціни знизили одразу на три позиції в цьому відділі

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До кінця акції в "АТБ" залишився один день: до 20 жовтня у мережі можна придбати пиво "Чернігівське" Light майже вдвічі дешевше. Пляшка об’ємом 1,95 л коштує 56,50 грн замість 99,60 грн, повідомляє "Телеграф".

Більше про це читайте в матеріалі: "Знижки понад 50%: що можна купити з новими акціями в "АТБ"

Економія на одній пляшці становить 43,10 грн.

Це найбільша відсоткова знижка серед трьох акційних позицій у добірці алкогольних напоїв: ціна "Чернігівського" Light знизилася приблизно на 43,3%.

Акційні ціни на напої в "АТБ" діють до 20 жовтня

Дешевше продають і пиво "Оболонь Бровар" "М’який". Пляшка об’ємом 1,75 л обійдеться у 53,90 грн замість 87,90 грн. Різниця становить 34 грн, або близько 38,7% попередньої вартості.

Серед міцних напоїв за акцією пропонують настоянку KALGANOFF із медом та бренді міцністю 40%. За пляшку об’ємом 0,5 л покупці заплатять 112 грн замість 157,90 грн. Це на 45,90 грн дешевше – знижка становить приблизно 29,1%.

Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", "нішеві тапки" з "АТБ" стали хітом сезону: скільки коштують і для чого їх купують.