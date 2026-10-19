"Звідки до ТЦК понабирали людей?" У Нацгвардії пояснили, як покращити мобілізацію в Україні

Командувач Нацгвардії оцінив ефективність мобілізації в державі

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Процес мобілізації в Україні супроводжується конфліктними та скандальними прецедентами і це розділяє суспільство та підриває довіру громадян до керівництва власної держави. Щоб виправити цю ситуацію, необхідно проводити системну підготовчу роботу як в ТЦК та СП, так і в суспільстві.

Про це в інтерв’ю Анні Міщенко для "КШДУ Media" розповів командувач Національної гвардії України генерал-майор Олександр Півненко. За його словами, мобілізацією повинні займатись підготовані та морально стійкі люди.

Генерал наголосив, що за роки війни довіра до процесу мобілізації підривалась ганебними епізодами "бусифікації" та побиття громадян на вулицях. І це не могло не вплинути на суспільство з негативної точки зору.

"В будь-якому разі, до процесу мобілізації потрібно повертати довіру громадян. Тут потрібен комплекс заходів. Потрібно відновлювати справедливість. Звісно, будуть звучати гасла, що депутати не воюють або, щось подібне. І тут потрібен певний час системної роботи", — сказав Півненко.

Командувач Нацгвардії додав, що для відновлення справедливого сприйняття цього процесу, можливо, знадобляться роки. Проте протягом років ця довіра і втрачалась.

"Ніхто ж не винен, що якась психічно неврівноважена людина, одягнувши військову форму, побила іншу людину на вулиці. І ще розповідала, що вона на фронті воювала. І як він може бити людину, яку він має просто доправити до ТЦК і пояснити їй, що від неї вимагається, а потім займатись її підготовкою", — зазначив генерал.

Олександр Півненко

Він наголосив, що однією з найбільших помилок було комплектування ТЦК та СП в Україні. Оскільки так туди потрапили люди з нестійкою психікою.

"Звідки до ТЦК понабирали людей? Просто з підрозділів. Хтось займається паперами, а хтось шукає людей на вулицях, саджає їх в авто і везуть для розподілення на фронт. І ці люди не завжди бувають "якісними", — наголосив Півненко.

Генерал пояснив, що з людьми повинні працювати люди, які емоційно стійкі. Які будуть спокійно та доступно пояснювати громадянам, що від них потребується.

"Такі люди є. Раніше таких ми готували в Нацгвардії для охорони громадського порядку. Це люди, які не мобілізовані. Вони вміють спілкуватись. І за весь цей час випадків порушення прав громадян з боку нацгвардійців майже не було. Тому що вони підготовані психологічно. Таких людей вивести з рівноваги дуже важко", — наголосив Півненко.

Олександр Півненко

Водночас, за його словами, людина, яка пройшла бойові дії, не може якісно виконувати мобілізаційну роботу. Адже, якщо їй починають грубити або ображати, вона не може стриматись і може завдати тілесних ушкоджень.

"Пам'ятаєте заклики, коли вимагали людей після фронту відправити в ТЦК? От бачите, до чого це призвело? Вони стали виконувати цю роботу як вміють. І це потрібно змінювати. Можливо, впроваджувати якісь спеціальні програми, контракти тощо. Але цим потрібно комплексно займатись на державному рівні", — наголосив Півненко.

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