Не только "Своя линия": какие торговые марки есть в "АТБ"

Ежедневно сотни тысяч украинцев могут купить качественные товары по умеренной стоимости

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"АТБ" имеет несколько собственных торговых марок, позволяющих сети продавать качественные товары по более низким ценам. Продукция ВТМ представлена для разных нужд и кошельков.

"Телеграф" рассказывает о собственных торговых марках "АТБ". В общей сложности их четыре.

"Розумний вибір" (эконом-сегмент)

Это линейка с самыми бюджетными ценами, что позволяет покупателям покупать базовые товары по минимально возможным ценам. В ассортименте — подсолнечное масло, консервы, бакалея, чай и простейшие сладости.

Торговая марка Розумний вибір

"День у день" (товары повседневного использования)

Концепт этой торговой марки – качественная продукция для ежедневного потребления. Она предлагает свежую молочку, кондитерские изделия и всевозможные бытовые мелочи.

Торговая марка "День у день"

"Своя лінія" (средний ценовой сегмент)

"Своя лінія" — это самая разная линейка товаров и самый популярный бренд "АТБ". Она объединяет товары высокого качества от ведущих отечественных и зарубежных производителей. В ассортименте представлены продукты питания, напитки, а также бытовая химия и средства гигиены.

Торговая марка "Своя лінія"

De luxe Foods & Goods Selected (премиум сегмент)

Эта ТМ позиционируется как продукция для гурманов и ценителей высокого качества. Львиная доля товаров из ассортимента производится европейскими производителями. Под этой торговой маркой АТБ продает макароны из твердых сортов пшеницы, оливковое масло, оливки и другие высококачественные продукты.

Торговая марка De luxe Foods & Goods Selected

Почему цены на продукцию собственных марок "АТБ" ниже

Продажа этой продукции не требует больших затрат на рекламу, как вынуждены производить известные производители. Продукция собственных ТМ появляется на полках без широкой рекламной компании, поэтому в стоимость не закладывается затраты на нее.

Кроме того, "АТБ" заключает прямые контракты с заводами-производителями, не тратясь на дистрибьюторов и перекупщиков. Это позволяет избежать дополнительных цен на товары.

Также "АТБ" как крупнейшая розничная сеть Украины заказывает товары крупными партиями по максимально низкой себестоимости. В то же время, для бюджетных линеек (например "Розумний вибір") используется простая упаковка. Отсутствие дорогостоящего дизайна и сложных форм снижает конечную стоимость.

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