Когда в АТБ обновляют скидки и что можно купить дешевле на этой неделе

Ассортимент и цены могут различаться в зависимости от магазина.

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Лучшее время, чтобы найти новые скидки в "АТБ", – четверг. Именно тогда сеть уже обновила еженедельную подборку "Экономия" и ряд других предложений. Акционные товары доступны с начала рабочего дня, а самый большой выбор обычно бывает до обеда.

Отследить начало акций и узнать об ограничениях можно на сайте "АТБ" – там идет обратный отсчет до окончания акций. Выбор акции зависит от того, что нужно купить.

Какие акции действуют в "АТБ"

"Экономия" – в основном продукты питания и товары для гигиены. Скидки обновляются каждую среду.

– в основном продукты питания и товары для гигиены. Скидки обновляются каждую среду. "Суперцена" – скидки на популярные продукты. Они уже учтены в цене: товары нужно положить в корзину и оплатить до окончания акции.

– скидки на популярные продукты. Они уже учтены в цене: товары нужно положить в корзину и оплатить до окончания акции. "7 дней" – специальные скидки на непродовольственные товары. Они обновляются каждый четверг.

– специальные скидки на непродовольственные товары. Они обновляются каждый четверг. "Выгода с АТБільше" – с 30 сентября по 27 октября 2026 года можно получить дополнительные скидки до -20% на отдельные товары со специальными ценниками при сканировании QR-кода в приложении "АТБ" на кассе. Акция действует в ограниченном числе магазинов.

– с 30 сентября по 27 октября 2026 года можно получить дополнительные скидки до -20% на отдельные товары со специальными ценниками при сканировании QR-кода в приложении "АТБ" на кассе. Акция действует в ограниченном числе магазинов. "Программа лояльности" – пользователи приложения АТБ получают скидку 10% на товары со специальной отметкой на ценнике при сканировании приложения АТБ на кассе.

– пользователи приложения АТБ получают скидку 10% на товары со специальной отметкой на ценнике при сканировании приложения АТБ на кассе. "Собственные торговые марки" – скидки на марки "Розумний Вибір", "Своя Лінія", "День у День" и "De Luxe Foods & Goods Selected".

Также действуют тематические акции, например на товары некоторых производителей.

Чтобы выбрать товары из самого широкого ассортимента, планируйте покупки на первую половину дня после обновления акций. У других подборок свой график, а отдельные акции на алкоголь действуют до двух недель. Ассортимент может различаться в зависимости от магазина.

Действующие акции в "АТБ"

Что продают дешевле до 27 октября

В буклете "Осенние скидки" обещают экономию до 45%. На обложке указано, что предложение действует с 21 по 27 октября. Молочный шоколад Lacmi от Roshen разных видов весом 85, 87, 90 или 100 г стоит 37,90 грн – со скидкой 44%.

"Осенние скидки" в "АТБ" действуют с 21 по 27 октября 2026 года

Среди молочных продуктов со скидкой 35% – йогурты "Галичина". Безлактозный йогурт "Карпатський" без сахара, 300 г, стоит 26,90 грн. Варианты "Злаки", "Полуниця" и "Чорниця-Суниця" такого же объема продают за 24,40 грн. Йогурт без сахара, 550 г, – за 39,90 грн.

Йогурты "Галичина" предлагают со скидкой 35%

Среди бытовых товаров и средств гигиены – средство для мытья детской посуды Organic Balance марки Satin, 550 мл. Оно стоит 35,50 грн со скидкой 36%. Зубная паста Colgate "Защита от кариеса" Fresh Mint, 120 мл, продается за 43,50 грн – на 32% дешевле. Двухслойные бумажные полотенца "Своя Лінія", один рулон, стоят 100,90 грн со скидкой 29%.

В акционную подборку вошли средства гигиены и товары для дома

Как сообщал "Телеграф", отметка о скидке может относиться только к отдельным товарам из перечня акционных товаров. Даже похожие йогурты одного производителя могут не участвовать в акции. Упаковка меньшего объема также может стоить дороже в пересчете на килограмм, поэтому такая покупка может быть невыгодной. Процент скидки еще не означает экономию – для корректного сравнения нужно сопоставлять товары одинакового веса или объема.