Помощь детям с инвалидностью на сотни миллионов: почему бюджетные деньги отдавали фирмам с одним сотрудником

Как государство покупало зарядные станции для детей по завышенным ценам

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Детей с инвалидностью подгруппы А до 18 лет должны обеспечить портативными зарядными станциями за средства государственного фонда. На эту программу уже направили 883,5 млн грн, однако анализ закупок показывает: часть оборудования государство покупало по ценам, существенно выше предложений на открытом рынке.

"Телеграф" проанализировал закупки Фонда декарбонизации Украины и обнаружил ряд вопросов к эффективности расходования средств. В частности, Фонд в разных закупках выбирал предложения компаний, среди которых были предприятия с одним сотрудником, тогда как аналогичное оборудование "Эпицентр К" предлагал дешевле. Больше читайте в материале: Золотые зарядки для детей с инвалидностью: как Фонд декарбонизации слил сотни миллионов через странные фирмы

Сотни миллионов на зарядные станции

О программе обеспечения детей зарядными электростанциями в Фонде декарбонизации Украины заявили в марте 2026 года. Речь идет о детях с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет.

"Дети с инвалидностью подгруппы А до 18 лет будут обеспечены портативными зарядными электростанциями за счет средств государственного фонда", — заявили в Фонде декарбонизации Украины.

Фонд декарбонизации финансируется за счет государственного бюджета, а также партнеров. Его деятельность, в частности, направлена на сокращение выбросов углерода и поддержку соответствующих энергетических проектов.

Заявки на получение станций оформляли через Пенсионный фонд Украины, тогда как закупку оборудования проводил Фонд декарбонизации.

Для этого Фонд провел ряд закупок. Часть из них осуществлялась без открытой конкурентной процедуры, ссылаясь на военное положение и необходимость оперативно обеспечить детей оборудованием.

Всего на приобретение зарядных станций уже направили около 883,5 млн грн.

Государство могло купить дешевле

Вопросы возникают прежде всего к ценам, по которым Фонд покупал оборудование.

Показательным является сравнение с предложениями "Эпицентр К", который участвовал в открытых закупках и предлагал аналогичные зарядные станции по более низкой стоимости.

Например, модель Deye AE-FS2.0-2H2 "Эпицентр" предлагал по 32 586 грн без НДС. В то же время в одной из закупок Фонда такая же станция стоила 41 999 грн без НДС.

Разница составляет почти 9,4 тыс. грн на одной станции.

По объемам соответствующей закупки потенциальная переплата только по этой позиции достигла 32,6 млн грн.

И это не единственный пример. По другой закупке разница между ценами Фонда и предложениями "Эпицентра", по подсчетам "Телеграфа", могла составить еще 17,9 млн грн.

Как закупили станции для детей с инвалидностью Инфографика "Телеграфа"

Сотни миллионов – компаниям с одним работником

Отдельный вопрос — кто именно получал многомиллионные заказы Фонда декарбонизации Украины.

Среди победителей закупок оказались компании, официальный штат которых фактически состоял из одного человека.

В частности, ООО "Интгенио" получило заказ на зарядные станции общей стоимостью 189,8 млн грн. Согласно данным открытых реестров, в компании работал только один сотрудник — директор Сергей Шоломейчук.

При этом финансовые показатели предприятия накануне крупного государственного контракта были минимальными.

В 2023–2024 годах "Интгенио" имело нулевой доход. В 2025 году выручка компании составила около 968 тыс. грн, а чистая прибыль — около 7,5 тыс. грн.

Еще более показательная ситуация с ООО "БукЭнерджи Групп". Компанию создали в августе 2025 года с уставным капиталом 5 тыс. грн, а официально в ней работал один человек — владелец и директор Александр Елендюк.

Несмотря на это, уже в 2026 году компания получила от Фонда декарбонизации несколько крупных заказов:

30 июня 2026 года — на 117,7 млн грн;

12 августа 2026 года — на 89,2 млн грн, договор на момент анализа еще не был подписан;

13 августа 2026 года — на 227,6 млн грн.

Общая стоимость этих закупок — около 434,5 млн грн за 11 073 зарядные станции.

То есть компания, созданная менее чем за год до проведения этих закупок, с минимальным уставным капиталом и одним сотрудником получила возможность претендовать на государственные контракты на сотни миллионов гривен.

Более дешевое предложение отклонили

Отдельный вопрос возникает относительно открытых торгов, где заказчик уже имел возможность непосредственно сравнить предложения разных участников.

В одном из тендеров "Эпицентр К" предложил зарядные станции по 32 586,2 грн, тогда как предложение "БукЭнерджи Групп" составляло 39 250 грн.

То есть разница между ценами достигала примерно 30%.

Несмотря на это, предложение "Эпицентра" Фонд отклонил из-за претензий к гарантийному письму. В то же время более дорогое предложение "БукЭнерджи Групп" было принято.

В результате вопрос возникает уже не только к самим поставщикам, но и к критериям, по которым Фонд оценивал участников.

Ведь когда один крупный участник предлагает ту же технику дешевле, а его предложение отклоняют из-за формального несоответствия, тогда как более дорогое предложение проходит отбор, это требует отдельного объяснения заказчика.

По подсчетам "Телеграфа", если бы оборудование покупали по более низким рыночным ценам, бюджет мог бы сэкономить около 73,7 млн грн.

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