Экономия почти 300 грн на бутылке: в "АТБ" обвалились цены на крепкий алкоголь

Ликёр Jim Beam Apple продают со скидкой 43%, акционное предложение действует до 27 октября.

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В сети "АТБ" снизили цену на ликёр Jim Beam Apple: бутылка объёмом 0,5 л стоит 378 грн вместо 664 грн. Об акционном предложении сообщает "Телеграф".

Больше читайте в материале: "Кофе, мороженое и бытовая химия со скидками: какие предложения действуют в "АТБ" на этой неделе"

Скидка составляет 43%, а экономия на одной бутылке – 286 грн. Предложение распространяется на ликёр крепостью 32,5%. Акция продлится с 21 по 27 октября.

Бутылка Jim Beam Apple в "АТБ" подешевела на 286 грн

Среди других предложений на крепкий алкоголь – ликёр Krupnik Cappuccino крепостью 16%. Бутылку объёмом 0,5 л продают за 175,50 грн вместо 236,90 грн, со скидкой 25%.

Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", популярное мороженое подешевело на 118 грн: успейте купить в "АТБ" до конца акции.