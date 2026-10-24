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Економія майже 300 грн на пляшці: в "АТБ" обвалились ціни на міцний алкоголь

Автор
Юлія Закірова
Дата публікації
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В АТБ суттєво впали ціни на міцний алкоголь — Економія на пляшці популярного лікеру сягає майже 300 гривень.
В АТБ суттєво впали ціни на міцний алкоголь — Економія на пляшці популярного лікеру сягає майже 300 гривень.. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Лікер Jim Beam Apple продають зі знижкою 43%, акційна пропозиція діє до 27 жовтня

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У мережі "АТБ" знизили ціну на лікер Jim Beam Apple: пляшка об’ємом 0,5 л коштує 378 грн замість 664 грн. Про акційну пропозицію повідомляє "Телеграф".

Більше читайте у матеріалі: "Кава, морозиво й побутова хімія зі знижками: які пропозиції діють в "АТБ" цього тижня"

Знижка становить 43%, а економія на одній пляшці – 286 грн. Пропозиція стосується лікеру міцністю 32,5%. Акція триває з 21 до 27 жовтня.

Картка лікеру Jim Beam Apple 32,5%, 0,5 л із ціною 378 грн замість 664 грн і позначкою знижки 43% до 27.10
Пляшка Jim Beam Apple в "АТБ" подешевшала на 286 грн

Серед інших пропозицій на міцний алкоголь – лікер Krupnik Cappuccino міцністю 16%. Пляшку об’ємом 0,5 л продають за 175,50 грн замість 236,90 грн, зі знижкою 25%.

Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", популярне морозиво подешевшало на 118 грн: встигніть придбати в "АТБ" до кінця акції.

Теги:
#Алкоголь #Акції #Знижки #АТБ