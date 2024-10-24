Многие допускают эту ошибку: как правильно перевести на зимнее время механические часы

Такие устройства имеют свою особенность

В ночь с 26 на 27 октября 2024 года в 4:00 стрелки часов нужно перевести на один час назад. Это будет последний перевод времени в Украине.

"Телеграф" объясняет, как переводить время на механических часах. Дело в том, что в этом случае есть одна особенность.

Обычно механизм часов рассчитан крутиться по часовой стрелке. Прокрутка стрелок в обратном направлении может со временем привести к выходу его из строя. Поэтому следует переводить такие часы, прокрутив их по часовой стрелке.

Прокрутка против часовой стрелки может вызвать избыточный износ зубчатой передачи, гораздо больший, чем при нормальной работе. Если нарушать правила установки времени на часах регулярно, это может отрицательно сказаться на общем состоянии часов. Даже небольшая прокрутка стрелки назад приводит к износу.

А вот в наручных механических часах с датой нельзя вращать стрелки назад в процессе автоматического перевода даты и дня недели. Это осуществляется чаще всего с 21:00 до 04:00. В других ситуациях менять время на часах можно тогда, когда вам удобно.

Стоит отметить, что у каждой модели часов есть свои особенности настройки. Поэтому советуем заранее ознакомиться с инструкцией к вашему хронометру.

Напомним, Верховная Рада летом 2024 года в целом приняла законопроект №4201, отменяющий перевод времени с зимнего на летнее. То есть в этом году украинцы должны сделать это в последний раз.

Однако сейчас точного ответа на 2025 год нет. Президент Украины Владимир Зеленский до сих пор не подписал этот закон.

Ранее "Телеграф" рассказывал, в каком часу будет темнеть в Украине после перевода часов на зимнее время.